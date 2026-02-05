Rusia y China hacen realidad la peor pesadilla de EEUU
Malas noticias para Occidente: su estrategia de "divide y vencerás" para Rusia y China no funciona. Por el contrario, Moscú y Pekín acaban de comprometerse a afrontar "juntos, hombro con hombro" las amenazas en su contra en una consolidación sin precedentes como una fuerza invencible.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
00:00 Introducción del programa
01:13 Rusia y China pactan combatir juntos las amenazas regionales y globales
06:30 Moscú y Pekín reafirman su respaldo a los BRICS
07:40 EEUU y sus aliados militarizan la región de Asia-Pacífico en una ofensiva contra Rusia y China
14:00 Rusia y China anuncian operaciones militares conjuntas
14:40 Rusia, China e Irán refuerzan su cooperación energética
16:06 EEUU busca 'solución final' a la cuestión cubana
22:10 Rusia anuncia apoyo material a Cuba
26:48 La Unión Europea paga las consecuencias de su irresponsabilidad energética
28:40 Europa plantea volver a la energía nuclear
33:00 Las revolucionarias tecnologías nucleares rusas
