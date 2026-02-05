Rusia y Brasil apuestan por un orden mundial policéntrico, señala el primer ministro de Rusia
18:00 GMT 05.02.2026 (actualizado: 18:07 GMT 05.02.2026)
© Sputnik / Alexander Miridonov / Acceder al contenido multimediaLa visita del primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, a Brasil
© Sputnik / Alexander Miridonov/
Síguenos en
Rusia y Brasil abogan por la creación de un orden mundial policéntrico, basado en el respeto a la soberanía y al derecho de cada nación a determinar su propio destino, declaró el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin. Además, los países firman una declaración sobre la cooperación bilateral para los próximos años.
"Juntos defendemos la construcción de un orden mundial verdaderamente policéntrico, fundamentado en los principios del respeto a la soberanía y del derecho de cada pueblo a decidir su propio camino", destacó Mishustin en una reunión de la comisión ruso-brasileña de alto nivel para la cooperación.
Enfatizó que la cooperación entre Moscú y Brasilia está llamada a contribuir "al mantenimiento de la estabilidad global, en particular dada la tradicional y estrecha coordinación de ambos países en plataformas multilaterales clave, como el grupo de los BRICS y la Organización de las Naciones Unidas".
Mishustin y el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, coprotagonizaron la octava reunión de la comisión ruso-brasileña de alto nivel sobre la cooperación, que se celebró por primera vez desde septiembre de 2015. La declaración conjunta esboza las principales líneas de cooperación entre Rusia y Brasil para los próximos años.
La nota señala, en particular, que "Rusia confirmó su apoyo a Brasil como candidato fuerte y natural a miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reformado".
Ambos países coincidieron en la necesidad de promover la reforma del Consejo de Seguridad "con el fin de darle un carácter más representativo mediante la inclusión de los Estados en desarrollo de América Latina, Asia y África, conforme a las realidades de un mundo multipolar".
Además, Rusia y Brasil abogaron por aumentar los volúmenes y diversificar el comercio mutuo de productos agroindustriales, "que no se ajusta plenamente al potencial de las dos economías, grandes exportadoras de productos agrícolas".
Moscú y Brasilia también fijaron su interés mutuo en ampliar la cooperación en materia de transporte aéreo y acordaron celebrar en breve consultas entre las autoridades aeronáuticas competentes.
"Las partes subrayaron su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales, en particular contra los países en desarrollo, y destacaron que tales acciones son ilegales, ilegítimas e incompatibles con el derecho internacional y la Carta de la ONU, además de violar los derechos humanos de los pueblos afectados, perjudicar el desarrollo sostenible y constituir una grave violación de la independencia y la soberanía de los Estados", resalta la declaración.
Asimismo, Rusia y Brasil expresaron su preocupación por el intento de excluir a Sudáfrica del Grupo de los Veinte en 2026 y pidieron el pleno restablecimiento de sus derechos en la asociación.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.