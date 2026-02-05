https://noticiaslatam.lat/20260205/rusia-y-brasil-apuestan-por-un-orden-mundial-policentrico-senala-el-primer-ministro-de-rusia-1171090661.html

Rusia y Brasil apuestan por un orden mundial policéntrico, señala el primer ministro de Rusia

Rusia y Brasil apuestan por un orden mundial policéntrico, señala el primer ministro de Rusia

Rusia y Brasil abogan por la creación de un orden mundial policéntrico, basado en el respeto a la soberanía y al derecho de cada nación a determinar su propio... 05.02.2026, Sputnik Mundo

Enfatizó que la cooperación entre Moscú y Brasilia está llamada a contribuir "al mantenimiento de la estabilidad global, en particular dada la tradicional y estrecha coordinación de ambos países en plataformas multilaterales clave, como el grupo de los BRICS y la Organización de las Naciones Unidas".Mishustin y el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, coprotagonizaron la octava reunión de la comisión ruso-brasileña de alto nivel sobre la cooperación, que se celebró por primera vez desde septiembre de 2015. La declaración conjunta esboza las principales líneas de cooperación entre Rusia y Brasil para los próximos años.La nota señala, en particular, que "Rusia confirmó su apoyo a Brasil como candidato fuerte y natural a miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reformado".Ambos países coincidieron en la necesidad de promover la reforma del Consejo de Seguridad "con el fin de darle un carácter más representativo mediante la inclusión de los Estados en desarrollo de América Latina, Asia y África, conforme a las realidades de un mundo multipolar".Además, Rusia y Brasil abogaron por aumentar los volúmenes y diversificar el comercio mutuo de productos agroindustriales, "que no se ajusta plenamente al potencial de las dos economías, grandes exportadoras de productos agrícolas".Moscú y Brasilia también fijaron su interés mutuo en ampliar la cooperación en materia de transporte aéreo y acordaron celebrar en breve consultas entre las autoridades aeronáuticas competentes.Asimismo, Rusia y Brasil expresaron su preocupación por el intento de excluir a Sudáfrica del Grupo de los Veinte en 2026 y pidieron el pleno restablecimiento de sus derechos en la asociación.

