Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260205/rusia-y-brasil-apuestan-por-un-orden-mundial-policentrico-senala-el-primer-ministro-de-rusia-1171090661.html
Rusia y Brasil apuestan por un orden mundial policéntrico, señala el primer ministro de Rusia
Rusia y Brasil apuestan por un orden mundial policéntrico, señala el primer ministro de Rusia
Sputnik Mundo
Rusia y Brasil abogan por la creación de un orden mundial policéntrico, basado en el respeto a la soberanía y al derecho de cada nación a determinar su propio... 05.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-05T18:00+0000
2026-02-05T18:07+0000
internacional
brasil
mijaíl mishustin
rusia
brasilia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/05/1171092195_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9032f9aa019123b3eec3e3ffd9ffd56d.jpg
Enfatizó que la cooperación entre Moscú y Brasilia está llamada a contribuir "al mantenimiento de la estabilidad global, en particular dada la tradicional y estrecha coordinación de ambos países en plataformas multilaterales clave, como el grupo de los BRICS y la Organización de las Naciones Unidas".Mishustin y el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, coprotagonizaron la octava reunión de la comisión ruso-brasileña de alto nivel sobre la cooperación, que se celebró por primera vez desde septiembre de 2015. La declaración conjunta esboza las principales líneas de cooperación entre Rusia y Brasil para los próximos años.La nota señala, en particular, que "Rusia confirmó su apoyo a Brasil como candidato fuerte y natural a miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reformado".Ambos países coincidieron en la necesidad de promover la reforma del Consejo de Seguridad "con el fin de darle un carácter más representativo mediante la inclusión de los Estados en desarrollo de América Latina, Asia y África, conforme a las realidades de un mundo multipolar".Además, Rusia y Brasil abogaron por aumentar los volúmenes y diversificar el comercio mutuo de productos agroindustriales, "que no se ajusta plenamente al potencial de las dos economías, grandes exportadoras de productos agrícolas".Moscú y Brasilia también fijaron su interés mutuo en ampliar la cooperación en materia de transporte aéreo y acordaron celebrar en breve consultas entre las autoridades aeronáuticas competentes.Asimismo, Rusia y Brasil expresaron su preocupación por el intento de excluir a Sudáfrica del Grupo de los Veinte en 2026 y pidieron el pleno restablecimiento de sus derechos en la asociación.
https://noticiaslatam.lat/20260131/la-defensa-sudamericana-se-ha-convertido-en-rehen-de-los-cambios-de-gobierno-afirman-expertos--1170898463.html
brasil
brasilia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/05/1171092195_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6789472b9cf43940700aa93a5454ea6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brasil, mijaíl mishustin, rusia, brasilia
brasil, mijaíl mishustin, rusia, brasilia

Rusia y Brasil apuestan por un orden mundial policéntrico, señala el primer ministro de Rusia

18:00 GMT 05.02.2026 (actualizado: 18:07 GMT 05.02.2026)
© Sputnik / Alexander Miridonov / Acceder al contenido multimediaLa visita del primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, a Brasil
La visita del primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, a Brasil - Sputnik Mundo, 1920, 05.02.2026
© Sputnik / Alexander Miridonov
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Rusia y Brasil abogan por la creación de un orden mundial policéntrico, basado en el respeto a la soberanía y al derecho de cada nación a determinar su propio destino, declaró el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin. Además, los países firman una declaración sobre la cooperación bilateral para los próximos años.

"Juntos defendemos la construcción de un orden mundial verdaderamente policéntrico, fundamentado en los principios del respeto a la soberanía y del derecho de cada pueblo a decidir su propio camino", destacó Mishustin en una reunión de la comisión ruso-brasileña de alto nivel para la cooperación.

Enfatizó que la cooperación entre Moscú y Brasilia está llamada a contribuir "al mantenimiento de la estabilidad global, en particular dada la tradicional y estrecha coordinación de ambos países en plataformas multilaterales clave, como el grupo de los BRICS y la Organización de las Naciones Unidas".
Mishustin y el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, coprotagonizaron la octava reunión de la comisión ruso-brasileña de alto nivel sobre la cooperación, que se celebró por primera vez desde septiembre de 2015. La declaración conjunta esboza las principales líneas de cooperación entre Rusia y Brasil para los próximos años.
La nota señala, en particular, que "Rusia confirmó su apoyo a Brasil como candidato fuerte y natural a miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reformado".
Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei, presidentes de Brasil y Argentina - Sputnik Mundo, 1920, 31.01.2026
América Latina
La defensa sudamericana se ha convertido en rehén de los cambios de gobierno, afirman expertos
31 de enero, 01:10 GMT
Ambos países coincidieron en la necesidad de promover la reforma del Consejo de Seguridad "con el fin de darle un carácter más representativo mediante la inclusión de los Estados en desarrollo de América Latina, Asia y África, conforme a las realidades de un mundo multipolar".
Además, Rusia y Brasil abogaron por aumentar los volúmenes y diversificar el comercio mutuo de productos agroindustriales, "que no se ajusta plenamente al potencial de las dos economías, grandes exportadoras de productos agrícolas".
Moscú y Brasilia también fijaron su interés mutuo en ampliar la cooperación en materia de transporte aéreo y acordaron celebrar en breve consultas entre las autoridades aeronáuticas competentes.
"Las partes subrayaron su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales, en particular contra los países en desarrollo, y destacaron que tales acciones son ilegales, ilegítimas e incompatibles con el derecho internacional y la Carta de la ONU, además de violar los derechos humanos de los pueblos afectados, perjudicar el desarrollo sostenible y constituir una grave violación de la independencia y la soberanía de los Estados", resalta la declaración.
Asimismo, Rusia y Brasil expresaron su preocupación por el intento de excluir a Sudáfrica del Grupo de los Veinte en 2026 y pidieron el pleno restablecimiento de sus derechos en la asociación.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала