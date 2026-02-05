https://noticiaslatam.lat/20260205/rusia-ucrania-y-eeuu-acordaron-intercambiar-314-prisioneros-anuncia-witkoff-1171072716.html

Rusia y Ucrania acuerdan un intercambio de prisioneros, informa Steve Witkoff

Rusia y Ucrania acuerdan un intercambio de prisioneros, informa Steve Witkoff

Las delegaciones de Rusia y Ucrania acordaron intercambiar a 314 prisioneros de guerra gracias a las negociaciones celebradas en Abu Dabi, declaró el enviado

También precisó que las negociaciones para alcanzar la paz continuarán, ya que aún queda "un trabajo significativo por delante". Además, agradeció a los Emiratos Árabes Unidos por acoger las conversaciones.Anteriormente, los días 23 y 24 de enero, las delegaciones de Rusia y Ucrania mantuvieron contactos directos durante negociaciones de dos días en la capital emiratí de Abu Dabi.

