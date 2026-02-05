Mundo
Defensa
Rusia y Ucrania acuerdan un intercambio de prisioneros, informa Steve Witkoff
Rusia y Ucrania acuerdan un intercambio de prisioneros, informa Steve Witkoff
Las delegaciones de Rusia y Ucrania acordaron intercambiar a 314 prisioneros de guerra gracias a las negociaciones celebradas en Abu Dabi, declaró el enviado... 05.02.2026
También precisó que las negociaciones para alcanzar la paz continuarán, ya que aún queda "un trabajo significativo por delante". Además, agradeció a los Emiratos Árabes Unidos por acoger las conversaciones.Anteriormente, los días 23 y 24 de enero, las delegaciones de Rusia y Ucrania mantuvieron contactos directos durante negociaciones de dos días en la capital emiratí de Abu Dabi.
ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, intercambio, canje, canje de prisioneros, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, eeuu
Rusia y Ucrania acuerdan un intercambio de prisioneros, informa Steve Witkoff

10:27 GMT 05.02.2026 (actualizado: 11:18 GMT 05.02.2026)
© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos tras un intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania
Las delegaciones de Rusia y Ucrania acordaron intercambiar a 314 prisioneros de guerra gracias a las negociaciones celebradas en Abu Dabi, declaró el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, en su cuenta de X. Calificó al propio diálogo como "detallado y productivo".

"Hoy, las delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia acordaron un intercambio de 314 prisioneros de guerra, el primero en los últimos cinco meses", escribió en la red social X.

También precisó que las negociaciones para alcanzar la paz continuarán, ya que aún queda "un trabajo significativo por delante". Además, agradeció a los Emiratos Árabes Unidos por acoger las conversaciones.
Anteriormente, los días 23 y 24 de enero, las delegaciones de Rusia y Ucrania mantuvieron contactos directos durante negociaciones de dos días en la capital emiratí de Abu Dabi.
La puerta a una solución pacífica en Ucrania está abierta, subrayan desde el Kremlin - Sputnik Mundo, 1920, 04.02.2026
Internacional
La puerta a una solución pacífica en Ucrania está abierta, reiteran desde el Kremlin
ayer, 10:24 GMT
