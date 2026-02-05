https://noticiaslatam.lat/20260205/las-ffaa-rusas-derriban-casi-400-drones-y-destruyen-un-sistema-de-misiles-antiaereos-ucranianos-en-1171088093.html
Las FFAA rusas derriban casi 400 drones y destruyen un sistema de misiles antiaéreos ucranianos en el último día
Las FFAA rusas derriban casi 400 drones y destruyen un sistema de misiles antiaéreos ucranianos en el último día
Sputnik Mundo
En la última jornada, la defensa antiaérea rusa interceptó nueve proyectiles del sistema Himars, una bomba guiada y derribó 381 drones, informan desde el... 05.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-05T16:32+0000
2026-02-05T16:32+0000
2026-02-05T16:38+0000
defensa
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/05/1171087931_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_295cdd615969713ef25c92d05286411a.jpg
Asimismo, en las últimas 24 horas, las tropas rusas destruyeron un carro de combate, 17 vehículos blindados y dos obuses M777 estadounidenses, según se desprende del informe diario.Rusia asestó golpes contra la infraestructura de transporte y energía utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones de largo alcance, depósitos de municiones y los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.Además, en el último día, Ucrania perdió unos 1.305 militares, de acuerdo con la Defensa rusa. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con más de 360 militares abatidos.Se suman a estas bajas hasta 180 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, más de 310 en la de la agrupación Centro, más de 280 en la del grupo Norte, hasta 125 en la del grupo Sur y alrededor de 50 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
https://noticiaslatam.lat/20260203/1170992690.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/05/1171087931_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_6133515a2cb1e18bfc2bf0b9a2db4555.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
Las FFAA rusas derriban casi 400 drones y destruyen un sistema de misiles antiaéreos ucranianos en el último día
16:32 GMT 05.02.2026 (actualizado: 16:38 GMT 05.02.2026)
En la última jornada, la defensa antiaérea rusa interceptó nueve proyectiles del sistema Himars, una bomba guiada y derribó 381 drones, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Además, las FFAA rusas destruyeron un lanzador del sistema de misiles antiaéreos Buk y un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucranianos, añaden.
Asimismo, en las últimas 24 horas, las tropas rusas destruyeron un carro de combate, 17 vehículos blindados y dos obuses M777 estadounidenses, según se desprende del informe diario.
Rusia asestó golpes contra la infraestructura de transporte y energía utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones de largo alcance, depósitos de municiones y los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.
Además, en el último día, Ucrania perdió unos 1.305 militares, de acuerdo con la Defensa rusa. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con más de 360 militares abatidos.
Se suman a estas bajas hasta 180 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, más de 310 en la de la agrupación Centro, más de 280 en la del grupo Norte, hasta 125 en la del grupo Sur y alrededor de 50 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 112.215 drones, 649 sistemas de misiles antiaéreos, 27.484 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.658 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.050 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 53.641 vehículos militares especiales.