Las FFAA rusas derriban casi 400 drones y destruyen un sistema de misiles antiaéreos ucranianos en el último día

Las FFAA rusas derriban casi 400 drones y destruyen un sistema de misiles antiaéreos ucranianos en el último día

Sputnik Mundo

En la última jornada, la defensa antiaérea rusa interceptó nueve proyectiles del sistema Himars, una bomba guiada y derribó 381 drones, informan desde el... 05.02.2026

Asimismo, en las últimas 24 horas, las tropas rusas destruyeron un carro de combate, 17 vehículos blindados y dos obuses M777 estadounidenses, según se desprende del informe diario.Rusia asestó golpes contra la infraestructura de transporte y energía utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones de largo alcance, depósitos de municiones y los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.Además, en el último día, Ucrania perdió unos 1.305 militares, de acuerdo con la Defensa rusa. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con más de 360 militares abatidos.Se suman a estas bajas hasta 180 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, más de 310 en la de la agrupación Centro, más de 280 en la del grupo Norte, hasta 125 en la del grupo Sur y alrededor de 50 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.

