Fuertes nevadas y heladas récord: el frío invernal en las ciudades rusas

Según las autoridades locales, ha caído un 10% más de nieve que durante toda la temporada invernal récord de 2024.

En la foto: unos aficionados practican ice floating (flotar en el hielo) en el río Moscova, una actividad invernal en la que los participantes se dejan flotar en aguas heladas con trajes térmicos especiales.