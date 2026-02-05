Mundo
Fuertes nevadas y heladas récord: el frío invernal en las ciudades rusas
Fuertes nevadas y heladas récord: el frío invernal en las ciudades rusas
La parte europea de Rusia se ve azotada por una ola de frío extremo, la más intensa en las últimas tres décadas. Las bajas temperaturas récord y las fuertes... 05.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-05T16:32+0000
2026-02-05T17:23+0000
Sputnik te muestra las imágenes más impactantes del invierno en las ciudades rusas.
Fuertes nevadas y heladas récord: el frío invernal en las ciudades rusas

16:32 GMT 05.02.2026 (actualizado: 17:23 GMT 05.02.2026)

La parte europea de Rusia se ve azotada por una ola de frío extremo, la más intensa en las últimas tres décadas. Las bajas temperaturas récord y las fuertes nevadas han cubierto ciudades, ríos y costas, afectando la vida cotidiana y el funcionamiento de los servicios urbanos.
Sputnik te muestra las imágenes más impactantes del invierno en las ciudades rusas.
© REUTERS Anton Vaganov

Algunas personas caminan sobre el río Fontanka cubierto de hielo, en el centro de San Petersburgo.

Algunas personas caminan sobre el río Fontanka cubierto de hielo, en el centro de San Petersburgo. - Sputnik Mundo
1/12
© REUTERS Anton Vaganov

Algunas personas caminan sobre el río Fontanka cubierto de hielo, en el centro de San Petersburgo.

© Sputnik / Grigory Sysoev / Acceder al contenido multimedia

Visitantes pasean junto al acueducto de Rostokino, en Moscú.

Visitantes pasean junto al acueducto de Rostokino, en Moscú. - Sputnik Mundo
2/12
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
Acceder al contenido multimedia

Visitantes pasean junto al acueducto de Rostokino, en Moscú.

© Sputnik / Kristina Solovyova / Acceder al contenido multimedia

Turistas y locales recorren la Plaza Roja en una jornada invernal en Moscú.

Turistas y locales recorren la Plaza Roja en una jornada invernal en Moscú. - Sputnik Mundo
3/12
© Sputnik / Kristina Solovyova
/
Acceder al contenido multimedia

Turistas y locales recorren la Plaza Roja en una jornada invernal en Moscú.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Acceder al contenido multimedia

Un tren circula por la línea del Ferrocarril Transiberiano, en la ciudad de Novosibirsk.

Un tren circula por la línea del Ferrocarril Transiberiano, en la ciudad de Novosibirsk. - Sputnik Mundo
4/12
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
Acceder al contenido multimedia

Un tren circula por la línea del Ferrocarril Transiberiano, en la ciudad de Novosibirsk.

© Sputnik / Alexandr Podgorchuk / Acceder al contenido multimedia

Vista del mar Báltico congelado en la cuidad de Zelenogradsk.

Vista del mar Báltico congelado en la cuidad de Zelenogradsk. - Sputnik Mundo
5/12
© Sputnik / Alexandr Podgorchuk
/
Acceder al contenido multimedia

Vista del mar Báltico congelado en la cuidad de Zelenogradsk.

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Acceder al contenido multimedia

Un trabajador de servicios municipales recoge la nieve en la cuidad de Kazán, donde las intensas nevadas obligaron a reforzar las labores de mantenimiento urbano.

Un trabajador de servicios municipales recoge la nieve en la cuidad de Kazán, donde las intensas nevadas obligaron a reforzar las labores de mantenimiento urbano. - Sputnik Mundo
6/12
© Sputnik / Maksim Bogodvid
/
Acceder al contenido multimedia

Un trabajador de servicios municipales recoge la nieve en la cuidad de Kazán, donde las intensas nevadas obligaron a reforzar las labores de mantenimiento urbano.

© REUTERS Anastasia Barashkova

Según las autoridades locales, ha caído un 10% más de nieve que durante toda la temporada invernal récord de 2024.

En la foto: unos aficionados practican ice floating (flotar en el hielo) en el río Moscova, una actividad invernal en la que los participantes se dejan flotar en aguas heladas con trajes térmicos especiales.

Según las autoridades locales, ha caído un 10% más de nieve que durante toda la temporada invernal récord de 2024.En la foto: unos aficionados practican ice floating (flotar en el hielo) en el río Moscova, una actividad invernal en la que los participantes se dejan flotar en aguas heladas con trajes térmicos especiales. - Sputnik Mundo
7/12
© REUTERS Anastasia Barashkova

Según las autoridades locales, ha caído un 10% más de nieve que durante toda la temporada invernal récord de 2024.

En la foto: unos aficionados practican ice floating (flotar en el hielo) en el río Moscova, una actividad invernal en la que los participantes se dejan flotar en aguas heladas con trajes térmicos especiales.

© Sputnik / Alexandr Podgorchuk / Acceder al contenido multimedia

Otra vista del litoral del mar Báltico en la cuidad de Zelenogradsk.

Otra vista del litoral del mar Báltico en la cuidad de Zelenogradsk. - Sputnik Mundo
8/12
© Sputnik / Alexandr Podgorchuk
/
Acceder al contenido multimedia

Otra vista del litoral del mar Báltico en la cuidad de Zelenogradsk.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Acceder al contenido multimedia

Vista nocturna de unos de los puentes automovilísticos sobre el río Obi en la cuidad de Novosibirsk.

Vista nocturna de unos de los puentes automovilísticos sobre el río Obi en la cuidad de Novosibirsk. - Sputnik Mundo
9/12
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
Acceder al contenido multimedia

Vista nocturna de unos de los puentes automovilísticos sobre el río Obi en la cuidad de Novosibirsk.

© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Acceder al contenido multimedia

Servicios comunales recogen la nieve en la Plaza Roja de Moscú.

Servicios comunales recogen la nieve en la Plaza Roja de Moscú. - Sputnik Mundo
10/12
© Sputnik / Alexey Nikolskiy
/
Acceder al contenido multimedia

Servicios comunales recogen la nieve en la Plaza Roja de Moscú.

© Sputnik / Alexandr Podgorchuk / Acceder al contenido multimedia

El litoral del mar Báltico cubierto de hielo, en la cuidad de Svetlogorsk.

El litoral del mar Báltico cubierto de hielo, en la cuidad de Svetlogorsk. - Sputnik Mundo
11/12
© Sputnik / Alexandr Podgorchuk
/
Acceder al contenido multimedia

El litoral del mar Báltico cubierto de hielo, en la cuidad de Svetlogorsk.

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Acceder al contenido multimedia

Una mujer camina sobre el hielo en el malecón de la bahía Sportívnaya, en la cuidad de Vladivostok.

Una mujer camina sobre el hielo en el malecón de la bahía Sportívnaya, en la cuidad de Vladivostok. - Sputnik Mundo
12/12
© Sputnik / Vitaliy Ankov
/
Acceder al contenido multimedia

Una mujer camina sobre el hielo en el malecón de la bahía Sportívnaya, en la cuidad de Vladivostok.

