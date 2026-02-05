Fuertes nevadas y heladas récord: el frío invernal en las ciudades rusas
Algunas personas caminan sobre el río Fontanka cubierto de hielo, en el centro de San Petersburgo.
Algunas personas caminan sobre el río Fontanka cubierto de hielo, en el centro de San Petersburgo.
Visitantes pasean junto al acueducto de Rostokino, en Moscú.
Visitantes pasean junto al acueducto de Rostokino, en Moscú.
Turistas y locales recorren la Plaza Roja en una jornada invernal en Moscú.
Turistas y locales recorren la Plaza Roja en una jornada invernal en Moscú.
Un tren circula por la línea del Ferrocarril Transiberiano, en la ciudad de Novosibirsk.
Un tren circula por la línea del Ferrocarril Transiberiano, en la ciudad de Novosibirsk.
Vista del mar Báltico congelado en la cuidad de Zelenogradsk.
Vista del mar Báltico congelado en la cuidad de Zelenogradsk.
Un trabajador de servicios municipales recoge la nieve en la cuidad de Kazán, donde las intensas nevadas obligaron a reforzar las labores de mantenimiento urbano.
Un trabajador de servicios municipales recoge la nieve en la cuidad de Kazán, donde las intensas nevadas obligaron a reforzar las labores de mantenimiento urbano.
Según las autoridades locales, ha caído un 10% más de nieve que durante toda la temporada invernal récord de 2024.
En la foto: unos aficionados practican ice floating (flotar en el hielo) en el río Moscova, una actividad invernal en la que los participantes se dejan flotar en aguas heladas con trajes térmicos especiales.
Según las autoridades locales, ha caído un 10% más de nieve que durante toda la temporada invernal récord de 2024.
En la foto: unos aficionados practican ice floating (flotar en el hielo) en el río Moscova, una actividad invernal en la que los participantes se dejan flotar en aguas heladas con trajes térmicos especiales.
Otra vista del litoral del mar Báltico en la cuidad de Zelenogradsk.
Otra vista del litoral del mar Báltico en la cuidad de Zelenogradsk.
Vista nocturna de unos de los puentes automovilísticos sobre el río Obi en la cuidad de Novosibirsk.
Vista nocturna de unos de los puentes automovilísticos sobre el río Obi en la cuidad de Novosibirsk.
Servicios comunales recogen la nieve en la Plaza Roja de Moscú.
Servicios comunales recogen la nieve en la Plaza Roja de Moscú.
El litoral del mar Báltico cubierto de hielo, en la cuidad de Svetlogorsk.
El litoral del mar Báltico cubierto de hielo, en la cuidad de Svetlogorsk.
Una mujer camina sobre el hielo en el malecón de la bahía Sportívnaya, en la cuidad de Vladivostok.
Una mujer camina sobre el hielo en el malecón de la bahía Sportívnaya, en la cuidad de Vladivostok.