https://noticiaslatam.lat/20260204/las-tropas-rusas-liberan-2-localidades-y-derriban-2-misiles-ucranianos-neptun-en-una-jornada-1171029833.html

Las tropas rusas liberan 2 localidades y derriban 2 misiles ucranianos Neptun en una jornada

Las tropas rusas liberan 2 localidades y derriban 2 misiles ucranianos Neptun en una jornada

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Stepánovka, en la república popular de Donetsk, y Staroukraínka, en la región de Zaporozhie, reportan desde el... 04.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-04T18:39+0000

2026-02-04T18:39+0000

2026-02-04T18:49+0000

defensa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

rusia

ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/04/1171029673_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7eb29a4949a5ee5257792dbc4cf2012.jpg

A su vez, el grupo de tropas Este avanzó "en lo profundo de la defensa del enemigo" y se hizo con el control de la localidad de Staroukraínka, en la región de Zaporozhie, detallan desde el ente castrense.En las últimas 24 horas, Ucrania perdió unos 1.390 soldados. En el área de operaciones de los grupos Este y Sur, las pérdidas enemigas se situaron en más de 340 y en hasta 165 soldados, respectivamente.A ellas se suman más de 350 bajas en la línea de operaciones del grupo Centro, hasta 280 en la del grupo Norte, hasta 190 en la del grupo Oeste y hasta 65 causadas por el grupo Dniéper.Asimismo, Rusia asestó golpes contra la infraestructura de combustible y energía utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 153 zonas.En el último día de combates, las tropas rusas destruyeron dos carros de combate, 23 vehículos blindados y un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple Himars.

https://noticiaslatam.lat/20260204/1171032240.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, rusia, ucrania