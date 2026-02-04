Las tropas rusas liberan 2 localidades y derriban 2 misiles ucranianos Neptun en una jornada
18:39 GMT 04.02.2026 (actualizado: 18:49 GMT 04.02.2026)
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar
© Sputnik / Evgeny Biyatov/
Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Stepánovka, en la república popular de Donetsk, y Staroukraínka, en la región de Zaporozhie, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. La defensa antiaérea rusa interceptó 22 proyectiles del sistema Himars, dos misiles guiados de largo alcance Neptun, ocho bombas guiadas y derribó 139 drones.
"Las acciones activas de unidades del grupo de fuerzas Sur dieron como resultado la liberación de la localidad de Stepánovka, en la república popular de Donetsk", señala el informe diario.
A su vez, el grupo de tropas Este avanzó "en lo profundo de la defensa del enemigo" y se hizo con el control de la localidad de Staroukraínka, en la región de Zaporozhie, detallan desde el ente castrense.
En las últimas 24 horas, Ucrania perdió unos 1.390 soldados. En el área de operaciones de los grupos Este y Sur, las pérdidas enemigas se situaron en más de 340 y en hasta 165 soldados, respectivamente.
A ellas se suman más de 350 bajas en la línea de operaciones del grupo Centro, hasta 280 en la del grupo Norte, hasta 190 en la del grupo Oeste y hasta 65 causadas por el grupo Dniéper.
Asimismo, Rusia asestó golpes contra la infraestructura de combustible y energía utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 153 zonas.
En el último día de combates, las tropas rusas destruyeron dos carros de combate, 23 vehículos blindados y un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple Himars.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 112.215 drones, 649 sistemas de misiles antiaéreos, 27.484 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.658 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.050 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 53.641 vehículos militares especiales.
