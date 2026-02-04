https://noticiaslatam.lat/20260204/casi-un-70-de-los-alemanes-se-opone-a-que-su-pais-desarrolle-armas-nucleares-segun-sondeo-1171023618.html

Casi un 70% de los alemanes se opone a que su país desarrolle armas nucleares, según sondeo

Casi un 70% de los alemanes se opone a que su país desarrolle armas nucleares, según sondeo

Sputnik Mundo

El 68% de los alemanes se opone a que Alemania desarrolle sus propias armas nucleares, según una encuesta realizada por el Instituto Forsa para las cadenas RTL... 04.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-04T07:25+0000

2026-02-04T07:25+0000

2026-02-04T07:25+0000

defensa

alemania

eeuu

armas nucleares

encuesta

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/04/1171023461_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_532fbea0609c9af6bb9d7631c3ef52ac.jpg

Según la encuesta, el 27% de los encuestados apoya el desarrollo de este tipo de armamento. El informe señaló que la idea de desarrollar dichas armas es la más apoyada por los simpatizantes del bloque CDU/CSU (39%) y del partido Alternativa para Alemania (28%). La encuesta se realizó del 30 de enero al 2 de febrero y encuestó a 1.001 personas. El margen de error es de tres puntos porcentuales. A finales de enero, la cadena NBC News informó, citando a altos funcionarios europeos, que los países de la región, en medio de desacuerdos con Estados Unidos, están debatiendo la posibilidad de aumentar sus arsenales nucleares y desarrollar sus propias armas nucleares.

https://noticiaslatam.lat/20260130/1170880627.html

alemania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

alemania, eeuu, armas nucleares, encuesta