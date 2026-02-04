Casi un 70% de los alemanes se opone a que su país desarrolle armas nucleares, según sondeo

Según la encuesta, el 27% de los encuestados apoya el desarrollo de este tipo de armamento. El informe señaló que la idea de desarrollar dichas armas es la más apoyada por los simpatizantes del bloque CDU/CSU (39%) y del partido Alternativa para Alemania (28%). La encuesta se realizó del 30 de enero al 2 de febrero y encuestó a 1.001 personas. El margen de error es de tres puntos porcentuales. A finales de enero, la cadena NBC News informó, citando a altos funcionarios europeos, que los países de la región, en medio de desacuerdos con Estados Unidos, están debatiendo la posibilidad de aumentar sus arsenales nucleares y desarrollar sus propias armas nucleares.
