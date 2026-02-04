Mundo
Casi un 70% de los alemanes se opone a que su país desarrolle armas nucleares, según sondeo
Casi un 70% de los alemanes se opone a que su país desarrolle armas nucleares, según sondeo
El 68% de los alemanes se opone a que Alemania desarrolle sus propias armas nucleares, según una encuesta realizada por el Instituto Forsa para las cadenas RTL... 04.02.2026
Según la encuesta, el 27% de los encuestados apoya el desarrollo de este tipo de armamento. El informe señaló que la idea de desarrollar dichas armas es la más apoyada por los simpatizantes del bloque CDU/CSU (39%) y del partido Alternativa para Alemania (28%). La encuesta se realizó del 30 de enero al 2 de febrero y encuestó a 1.001 personas. El margen de error es de tres puntos porcentuales. A finales de enero, la cadena NBC News informó, citando a altos funcionarios europeos, que los países de la región, en medio de desacuerdos con Estados Unidos, están debatiendo la posibilidad de aumentar sus arsenales nucleares y desarrollar sus propias armas nucleares.
Gente cruza una calle en el centro de Frankfurt, Alemania
04.02.2026
El 68% de los alemanes se opone a que Alemania desarrolle sus propias armas nucleares, según una encuesta realizada por el Instituto Forsa para las cadenas RTL y n-tv.
Según la encuesta, el 27% de los encuestados apoya el desarrollo de este tipo de armamento.
El informe señaló que la idea de desarrollar dichas armas es la más apoyada por los simpatizantes del bloque CDU/CSU (39%) y del partido Alternativa para Alemania (28%).
Alemania se plantea la disuasión nuclear conjunta en pleno frenesí de militarización - Sputnik Mundo, 1920, 30.01.2026
Alemania se plantea la disuasión nuclear conjunta en pleno frenesí de militarización
30 de enero, 09:53 GMT
La encuesta se realizó del 30 de enero al 2 de febrero y encuestó a 1.001 personas. El margen de error es de tres puntos porcentuales.
A finales de enero, la cadena NBC News informó, citando a altos funcionarios europeos, que los países de la región, en medio de desacuerdos con Estados Unidos, están debatiendo la posibilidad de aumentar sus arsenales nucleares y desarrollar sus propias armas nucleares.
