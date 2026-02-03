https://noticiaslatam.lat/20260203/brasil-bate-el-record-de-produccion-de-petroleo-en-2025-1170986646.html

Brasil bate el récord de producción de petróleo en 2025

03.02.2026

El año pasado, Brasil llegó a producir 3,77 millones de barriles al día, un 12,4% más que en 2023, cuando se dio el récord anterior.También hubo récord en la producción de gas natural, que llegó a 179 millones de metros cúbicos por día.El crecimiento acelerado de la producción de petróleo hizo que esta materia prima lidere las exportaciones brasileñas por segundo año consecutivo en 2025, con ventas por valor de 44.600 millones de dólares.La gran mayoría del petróleo (el 76,6% de la producción nacional) procede de los yacimientos submarinos del presal, descubiertos hace 20 años.La petrolera semiestatal brasileña Petrobras fue responsable de dos tercios de la producción de petróleo en 2025, seguida de Shell, con poco más del 10%.

