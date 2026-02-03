Mundo
Brasil bate el récord de producción de petróleo en 2025
Brasil bate el récord de producción de petróleo en 2025
Sputnik Mundo
Brasil batió el récord de producción de petróleo en 2025, según los datos divulgados por la Agencia Nacional del Petróleo, Gas y Biocombustibles (ANP). 03.02.2026, Sputnik Mundo
El año pasado, Brasil llegó a producir 3,77 millones de barriles al día, un 12,4% más que en 2023, cuando se dio el récord anterior.También hubo récord en la producción de gas natural, que llegó a 179 millones de metros cúbicos por día.El crecimiento acelerado de la producción de petróleo hizo que esta materia prima lidere las exportaciones brasileñas por segundo año consecutivo en 2025, con ventas por valor de 44.600 millones de dólares.La gran mayoría del petróleo (el 76,6% de la producción nacional) procede de los yacimientos submarinos del presal, descubiertos hace 20 años.La petrolera semiestatal brasileña Petrobras fue responsable de dos tercios de la producción de petróleo en 2025, seguida de Shell, con poco más del 10%.
brasil
03.02.2026
Brasil batió el récord de producción de petróleo en 2025, según los datos divulgados por la Agencia Nacional del Petróleo, Gas y Biocombustibles (ANP).
El año pasado, Brasil llegó a producir 3,77 millones de barriles al día, un 12,4% más que en 2023, cuando se dio el récord anterior.
También hubo récord en la producción de gas natural, que llegó a 179 millones de metros cúbicos por día.
El crecimiento acelerado de la producción de petróleo hizo que esta materia prima lidere las exportaciones brasileñas por segundo año consecutivo en 2025, con ventas por valor de 44.600 millones de dólares.
La gran mayoría del petróleo (el 76,6% de la producción nacional) procede de los yacimientos submarinos del presal, descubiertos hace 20 años.
La petrolera semiestatal brasileña Petrobras fue responsable de dos tercios de la producción de petróleo en 2025, seguida de Shell, con poco más del 10%.
