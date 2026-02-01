Turquía acusa a Israel de socavar los esfuerzos de paz con nuevos ataques en Gaza

Previamente, el Ministerio de Salud del enclave palestino informó que los ataques aéreos de Israel contra la Franja de Gaza dejaron este 31 de enero al menos 26 fallecidos y 30 heridos.Según el ente diplomático, los ataques se llevaron a cabo "en un momento en que el proceso de paz en Gaza ha entrado en una nueva fase"."Reiteramos la necesidad de garantizar que Israel cumpla con todas las disposiciones del plan de paz adoptado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, en particular el mantenimiento del alto al fuego y la entrega sin trabas de ayuda humanitaria a Gaza", añade la nota.La Cancillería turca instó a la comunidad internacional a "cumplir plenamente con su responsabilidad de hacer avanzar el proceso de paz".Israel y el movimiento palestino Hamás se han lanzado señalamientos de violaciones del cese al fuego, alcanzado tras la firma de la primera fase del acuerdo de paz propuesto por la Administración estadounidense en septiembre pasado.El texto contemplaba el retorno de todos los rehenes israelíes –vivos y muertos–, la retirada del Ejército israelí de la Franja de Gaza, así como el aumento del ingreso de ayuda humanitaria al enclave.A principios de enero, el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, anunció el inicio de la segunda fase del plan de paz estadounidense para la Franja de Gaza. El plan incluye el establecimiento de una Autoridad Palestina tecnocrática de transición, el desarme de Hamás y la transición del alto el fuego a la reconstrucción.
El Ministerio de Exteriores turco en una declaración acusó a Israel de socavar los esfuerzos internacionales para alcanzar la estabilidad en la Franja de Gaza tras nuevos ataques israelíes contra el enclave perpetrados el sábado.
Previamente, el Ministerio de Salud del enclave palestino informó que los ataques aéreos de Israel contra la Franja de Gaza dejaron este 31 de enero al menos 26 fallecidos y 30 heridos.
"Estos ataques (...) amenazan los esfuerzos internacionales destinados a establecer la calma y la estabilidad, y demuestran una vez más que Israel no busca la paz en la región", señala el comunicado.
Según el ente diplomático, los ataques se llevaron a cabo "en un momento en que el proceso de paz en Gaza ha entrado en una nueva fase".
"Reiteramos la necesidad de garantizar que Israel cumpla con todas las disposiciones del plan de paz adoptado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, en particular el mantenimiento del alto al fuego y la entrega sin trabas de ayuda humanitaria a Gaza", añade la nota.
La Cancillería turca instó a la comunidad internacional a "cumplir plenamente con su responsabilidad de hacer avanzar el proceso de paz".
Israel y el movimiento palestino Hamás se han lanzado señalamientos de violaciones del cese al fuego, alcanzado tras la firma de la primera fase del acuerdo de paz propuesto por la Administración estadounidense en septiembre pasado.
El texto contemplaba el retorno de todos los rehenes israelíes –vivos y muertos–, la retirada del Ejército israelí de la Franja de Gaza, así como el aumento del ingreso de ayuda humanitaria al enclave.
A principios de enero, el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, anunció el inicio de la segunda fase del plan de paz estadounidense para la Franja de Gaza. El plan incluye el establecimiento de una Autoridad Palestina tecnocrática de transición, el desarme de Hamás y la transición del alto el fuego a la reconstrucción.
