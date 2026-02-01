EEUU se perfila a perder el estatus de país libre de sarampión, según medios
Lo afirmó el servicio de radiodifusión pública (NPR, por sus siglas en inglés) del país norteamericano, en medio de los brotes en Carolina del Sur y Texas debido al creciente escepticismo en dichos estados con respecto a la vacunación.
La epidemia actual de sarampión que registra Estados Unidos coloca al país al borde de perder su estatus técnico de país que ha eliminado esta infección viral, distinción que mantiene desde hace más de dos décadas. Para conservar este título, un país no debe registrar una cadena de transmisión continua por más de un año.
Debido a que el brote en Texas comenzó en enero de 2025 y la transmisión no se ha detenido, el país está a punto de cumplir el plazo que anularía formalmente su estatus de país libre de sarampión.
En tanto, el brote en Carolina del Sur ha alcanzado una magnitud alarmante en los últimos días, superando ya en solo 16 semanas el total de casos registrados en Texas durante todo un año. Con 847 casos confirmados desde octubre pasado, la velocidad de propagación en este estado es significativamente mayor a la vista en brotes anteriores.
