Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20260201/1170904286.html
Acrobacias aéreas en Brasil, Putin en museo y rascacielos 'conquistado' sin cuerdas, entre las fotos de la semana
Acrobacias aéreas en Brasil, Putin en museo y rascacielos 'conquistado' sin cuerdas, entre las fotos de la semana
Sputnik Mundo
Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. Vuelo de un grupo de acrobacia... 01.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-01T09:00+0000
2026-02-01T09:00+0000
multimedia
📷 fotos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/1f/1170904456_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e08b0f00ccb1d8744f93be0007782c25.jpg
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/1f/1170904456_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_ec00e83ba6c011858f75dc6984aee12d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, 📷 fotos
фото, 📷 fotos

Acrobacias aéreas en Brasil, Putin en museo y rascacielos 'conquistado' sin cuerdas, entre las fotos de la semana

09:00 GMT 01.02.2026
Síguenos en
Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. Vuelo de un grupo de acrobacia aérea sobre Brasil, la reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con el sultán de Malasia en el Hermitage y una escalada épica sin equipo a 508 metros de altura, en las fotos de la semana.
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
© AP Photo / Bruna Prado

Personas observando la acrobacia aérea del grupo de helicópteros Patrulla Aspa de la Fuerza Aérea española sobre la playa de Ipanema, en Río de Janeiro.

Personas observando la acrobacia aérea del grupo de helicópteros Patrulla Aspa de la Fuerza Aérea española sobre la playa de Ipanema, en Río de Janeiro. - Sputnik Mundo
1/17
© AP Photo / Bruna Prado

Personas observando la acrobacia aérea del grupo de helicópteros Patrulla Aspa de la Fuerza Aérea española sobre la playa de Ipanema, en Río de Janeiro.

© Sputnik / Alexander Kazakov/POOL / Acceder al contenido multimedia

El presidente ruso, Vladímir Putin, admira las exposiciones del museo Hermitage durante una visita conjunta con el gobernante supremo malayo, el sultán Ibrahim Iskandar, a este centro icónico de la historia y del arte, ubicado en la ciudad rusa de San Petersburgo.

El presidente ruso, Vladímir Putin, admira las exposiciones del museo Hermitage durante una visita conjunta con el gobernante supremo malayo, el sultán Ibrahim Iskandar, a este centro icónico de la historia y del arte, ubicado en la ciudad rusa de San Petersburgo. - Sputnik Mundo
2/17
© Sputnik / Alexander Kazakov/POOL
/
Acceder al contenido multimedia

El presidente ruso, Vladímir Putin, admira las exposiciones del museo Hermitage durante una visita conjunta con el gobernante supremo malayo, el sultán Ibrahim Iskandar, a este centro icónico de la historia y del arte, ubicado en la ciudad rusa de San Petersburgo.

© Sputnik / Artem Pryahin / Acceder al contenido multimedia

Un residente de San Petersburgo esquía sobre el golfo de Finlandia congelado.

Un residente de San Petersburgo esquía sobre el golfo de Finlandia congelado. - Sputnik Mundo
3/17
© Sputnik / Artem Pryahin
/
Acceder al contenido multimedia

Un residente de San Petersburgo esquía sobre el golfo de Finlandia congelado.

© REUTERS Francis Mascarenhas

Agentes de la Policía india inspeccionando el lugar del accidente aéreo del Learjet 45, en el que fallecieron varios altos cargos del estado de Maharashtra.

Agentes de la Policía india inspeccionando el lugar del accidente aéreo del Learjet 45, en el que fallecieron varios altos cargos del estado de Maharashtra. - Sputnik Mundo
4/17
© REUTERS Francis Mascarenhas

Agentes de la Policía india inspeccionando el lugar del accidente aéreo del Learjet 45, en el que fallecieron varios altos cargos del estado de Maharashtra.

© REUTERS KCNA

El líder norcoreano Kim Jong-un visita un taller artístico especializado en la fabricación de esculturas para el monumento conmemorativo dedicado a los soldados de Corea del Norte fallecidos en combates en el extranjero.

El líder norcoreano Kim Jong-un visita un taller artístico especializado en la fabricación de esculturas para el monumento conmemorativo dedicado a los soldados de Corea del Norte fallecidos en combates en el extranjero. - Sputnik Mundo
5/17
© REUTERS KCNA

El líder norcoreano Kim Jong-un visita un taller artístico especializado en la fabricación de esculturas para el monumento conmemorativo dedicado a los soldados de Corea del Norte fallecidos en combates en el extranjero.

© REUTERS Marko Djurica

Un individuo rema en kayak junto a un iceberg cerca de Nuuk, Groenlandia.

Un individuo rema en kayak junto a un iceberg cerca de Nuuk, Groenlandia. - Sputnik Mundo
6/17
© REUTERS Marko Djurica

Un individuo rema en kayak junto a un iceberg cerca de Nuuk, Groenlandia.

© REUTERS Benoit Tessier

La modelo Coco Rocha luce un diseño de Phan Huy y Steven Doan en el desfile de alta moda primavera/verano 2026 en París.

La modelo Coco Rocha luce un diseño de Phan Huy y Steven Doan en el desfile de alta moda primavera/verano 2026 en París. - Sputnik Mundo
7/17
© REUTERS Benoit Tessier

La modelo Coco Rocha luce un diseño de Phan Huy y Steven Doan en el desfile de alta moda primavera/verano 2026 en París.

© AP Photo / Emilio Morenatti

Un grupo de personas sostiene un gran retrato de Hind Rajab —una menor palestina de cinco años que falleció durante el conflicto en la Franja de Gaza— en una playa de la ciudad española de Barcelona.

Un grupo de personas sostiene un gran retrato de Hind Rajab —una menor palestina de cinco años que falleció durante el conflicto en la Franja de Gaza— en una playa de la ciudad española de Barcelona. - Sputnik Mundo
8/17
© AP Photo / Emilio Morenatti

Un grupo de personas sostiene un gran retrato de Hind Rajab —una menor palestina de cinco años que falleció durante el conflicto en la Franja de Gaza— en una playa de la ciudad española de Barcelona.

© AP Photo / Andy Wong

Una mujer camina delante de unas esculturas de personas expuestas frente a un centro comercial en la capital china, Pekín.

Una mujer camina delante de unas esculturas de personas expuestas frente a un centro comercial en la capital china, Pekín. - Sputnik Mundo
9/17
© AP Photo / Andy Wong

Una mujer camina delante de unas esculturas de personas expuestas frente a un centro comercial en la capital china, Pekín.

© REUTERS Ajeng Dinar Ulfiana

Un hombre observa los restos de su vivienda tras un deslizamiento de tierra en Indonesia provocado por lluvias torrenciales.

Un hombre observa los restos de su vivienda tras un deslizamiento de tierra en Indonesia provocado por lluvias torrenciales. - Sputnik Mundo
10/17
© REUTERS Ajeng Dinar Ulfiana

Un hombre observa los restos de su vivienda tras un deslizamiento de tierra en Indonesia provocado por lluvias torrenciales.

© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Acceder al contenido multimedia

Visitantes extranjeros pasean por el corazón de Moscú, mientras la capital rusa se encuentra cubierta de nieve.

Visitantes extranjeros pasean por el corazón de Moscú, mientras la capital rusa se encuentra cubierta de nieve. - Sputnik Mundo
11/17
© Sputnik / Alexey Nikolskiy
/
Acceder al contenido multimedia

Visitantes extranjeros pasean por el corazón de Moscú, mientras la capital rusa se encuentra cubierta de nieve.

© REUTERS Arlette Bashizi

Una persona transporta troncos en un mercado, República Democrática del Congo.

Una persona transporta troncos en un mercado, República Democrática del Congo. - Sputnik Mundo
12/17
© REUTERS Arlette Bashizi

Una persona transporta troncos en un mercado, República Democrática del Congo.

© REUTERS Napat Wesshasartar

Activistas ecologistas liberan un tiburón leopardo indopacífico cerca de una de las islas de Tailandia.

Activistas ecologistas liberan un tiburón leopardo indopacífico cerca de una de las islas de Tailandia. - Sputnik Mundo
13/17
© REUTERS Napat Wesshasartar

Activistas ecologistas liberan un tiburón leopardo indopacífico cerca de una de las islas de Tailandia.

© AP Photo / Baderkhan Ahmad

Una novia en una ceremonia nupcial que se celebra en una escuela utilizada como refugio a raíz de los enfrentamientos en el noreste de Siria.

Una novia en una ceremonia nupcial que se celebra en una escuela utilizada como refugio a raíz de los enfrentamientos en el noreste de Siria. - Sputnik Mundo
14/17
© AP Photo / Baderkhan Ahmad

Una novia en una ceremonia nupcial que se celebra en una escuela utilizada como refugio a raíz de los enfrentamientos en el noreste de Siria.

© REUTERS Clodagh Kilcoyne

Un perro en una casa inundada, Irlanda.

Un perro en una casa inundada, Irlanda. - Sputnik Mundo
15/17
© REUTERS Clodagh Kilcoyne

Un perro en una casa inundada, Irlanda.

© REUTERS Ann Wang

El escalador Alex Honnold realiza una ascensión sin cuerdas al rascacielos Taipei 101 en la isla de Taiwán.

El escalador Alex Honnold realiza una ascensión sin cuerdas al rascacielos Taipei 101 en la isla de Taiwán. - Sputnik Mundo
16/17
© REUTERS Ann Wang

El escalador Alex Honnold realiza una ascensión sin cuerdas al rascacielos Taipei 101 en la isla de Taiwán.

© AP Photo / Huy Han

Una mujer vietnamita porta ramas de melocotonero para los adornos con motivo de la próxima celebración del Año Nuevo Lunar.

Una mujer vietnamita porta ramas de melocotonero para los adornos con motivo de la próxima celebración del Año Nuevo Lunar. - Sputnik Mundo
17/17
© AP Photo / Huy Han

Una mujer vietnamita porta ramas de melocotonero para los adornos con motivo de la próxima celebración del Año Nuevo Lunar.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала