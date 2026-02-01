Acrobacias aéreas en Brasil, Putin en museo y rascacielos 'conquistado' sin cuerdas, entre las fotos de la semana
Personas observando la acrobacia aérea del grupo de helicópteros Patrulla Aspa de la Fuerza Aérea española sobre la playa de Ipanema, en Río de Janeiro.
El presidente ruso, Vladímir Putin, admira las exposiciones del museo Hermitage durante una visita conjunta con el gobernante supremo malayo, el sultán Ibrahim Iskandar, a este centro icónico de la historia y del arte, ubicado en la ciudad rusa de San Petersburgo.
Un residente de San Petersburgo esquía sobre el golfo de Finlandia congelado.
Agentes de la Policía india inspeccionando el lugar del accidente aéreo del Learjet 45, en el que fallecieron varios altos cargos del estado de Maharashtra.
El líder norcoreano Kim Jong-un visita un taller artístico especializado en la fabricación de esculturas para el monumento conmemorativo dedicado a los soldados de Corea del Norte fallecidos en combates en el extranjero.
Un individuo rema en kayak junto a un iceberg cerca de Nuuk, Groenlandia.
La modelo Coco Rocha luce un diseño de Phan Huy y Steven Doan en el desfile de alta moda primavera/verano 2026 en París.
Un grupo de personas sostiene un gran retrato de Hind Rajab —una menor palestina de cinco años que falleció durante el conflicto en la Franja de Gaza— en una playa de la ciudad española de Barcelona.
Una mujer camina delante de unas esculturas de personas expuestas frente a un centro comercial en la capital china, Pekín.
Un hombre observa los restos de su vivienda tras un deslizamiento de tierra en Indonesia provocado por lluvias torrenciales.
Visitantes extranjeros pasean por el corazón de Moscú, mientras la capital rusa se encuentra cubierta de nieve.
Una persona transporta troncos en un mercado, República Democrática del Congo.
Activistas ecologistas liberan un tiburón leopardo indopacífico cerca de una de las islas de Tailandia.
Una novia en una ceremonia nupcial que se celebra en una escuela utilizada como refugio a raíz de los enfrentamientos en el noreste de Siria.
Un perro en una casa inundada, Irlanda.
El escalador Alex Honnold realiza una ascensión sin cuerdas al rascacielos Taipei 101 en la isla de Taiwán.
Una mujer vietnamita porta ramas de melocotonero para los adornos con motivo de la próxima celebración del Año Nuevo Lunar.
