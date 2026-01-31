https://noticiaslatam.lat/20260131/nicaragua-se-consolida-como-alternativa-al-canal-de-panama-1170912521.html
Nicaragua se consolida como alternativa al Canal de Panamá
Nicaragua se consolida como alternativa al Canal de Panamá
31.01.2026
nicaragua-rusia: línea directa
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
Nicaragua se consolida como alternativa al Canal de Panamá
Nicaragua se consolida como alternativa al Canal de Panamá
Nicaragua se consolida como alternativa al Canal de Panamá
La intención de EEUU de retomar el control sobre el Canal de Panamá crea potenciales riesgos para el tránsito de los buques de los países señalados por Washington como adversarios. Es por eso que Nicaragua, en cooperación con China, se está consolidando como una ruta de transporte alternativa y segura entre los océanos Pacífico y Atlántico.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
01:30
Cuáles son las prioridades clave que EEUU establece para dominar el hemisferio occidental y la región de Asia-Pacífico
06:53
El amenazante presupuesto militar de EEUU
08:51
Las ejecuciones del servicio migratorio estadounidense
14:25
Por qué EEUU arde por dentro
15:01
Cómo los abusos internos y externos se traducen en la desaprobación de Trump
16:18
Nicaragua coopera con China en un importante proyecto de transporte interoceánico
21:29
Rusia convertirá en chips sus minerales de tierras raras