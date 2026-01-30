https://noticiaslatam.lat/20260130/la-jugada-de-los-brics-que-sepulta-al-dolar-1170886749.html
La jugada de los BRICS que sepulta al dólar
Los BRICS están a punto de lanzar su propio sistema de pagos internacionales independiente de los canales occidentales. Se materializaría este año, en la... 30.01.2026, Sputnik Mundo
puentes informativos
En esta edición de Puentes Informativos, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, abordan:
2026
Los BRICS están a punto de lanzar su propio sistema de pagos internacionales independiente de los canales occidentales. Se materializaría este año, en la cumbre del grupo en la India, y constituiría un nuevo golpe a un dólar cada vez más debilitado, puesto que las transferencias se realizarán en monedas nacionales de los países miembros del bloque.
En esta edición de Puentes Informativos, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, abordan:
00:00
Introducción del programa
01:30
La nueva Ley de Hidrocarburos: el petróleo venezolano vuelve a lo grande a los mercados internacionales
21:52
¿Cómo Rusia apoya a Venezuela en la presente etapa?29:25
La catástrofe política que se cierne sobre Trump
39:10
Los republicanos empiezan a desmarcarse de Donald Trump
45:15
Los BRICS lanzan un sistema de pagos independiente
47:05
La caída del dólar: ¿no tiene remedio?