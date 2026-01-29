https://noticiaslatam.lat/20260129/ucrania-cede-otra-localidad-en-la-ultima-jornada-de-combates-1170842923.html

Ucrania cede otra localidad en la última jornada de combates

Las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron control de la localidad de Bélaya Berioza, en la región de Sumi, durante el último día, reportan desde el Ministerio de... 29.01.2026, Sputnik Mundo

En cuanto a las pérdidas diarias del Ejército de Ucrania, el grupo de fuerzas ruso Este eliminó a más de 350 militares ucranianos y el grupo Centro causó más de 325 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 150 soldados ucranianos y el grupo Oeste a más de 190 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 90 militares.En la última jornada, Rusia asestó golpes contra una empresa militar, estaciones radar y depósitos de municiones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 153 zonas.Asimismo, las tropas rusas alcanzaron un carro de combate, 14 vehículos blindados, entre ellos un Humvee y un Stryker estadounidenses, al igual que un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano. La defensa antiaérea rusa, por su parte, derribó 111 drones en las últimas 24 horas.

