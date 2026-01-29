Mundo
Ucrania cede otra localidad en la última jornada de combates
Ucrania cede otra localidad en la última jornada de combates
Las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron control de la localidad de Bélaya Berioza, en la región de Sumi, durante el último día, reportan desde el Ministerio de... 29.01.2026, Sputnik Mundo
En cuanto a las pérdidas diarias del Ejército de Ucrania, el grupo de fuerzas ruso Este eliminó a más de 350 militares ucranianos y el grupo Centro causó más de 325 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 150 soldados ucranianos y el grupo Oeste a más de 190 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 90 militares.En la última jornada, Rusia asestó golpes contra una empresa militar, estaciones radar y depósitos de municiones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 153 zonas.Asimismo, las tropas rusas alcanzaron un carro de combate, 14 vehículos blindados, entre ellos un Humvee y un Stryker estadounidenses, al igual que un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano. La defensa antiaérea rusa, por su parte, derribó 111 drones en las últimas 24 horas.
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
Las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron control de la localidad de Bélaya Berioza, en la región de Sumi, durante el último día, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo periodo de tiempo, Kiev perdió unos 1.150 soldados, agregan.
"Como resultado de las acciones decisivas, las unidades del grupo de fuerzas Norte se han hecho con el control sobre la localidad de Bélaya Berioza en la región de Sumi", indica el comunicado del ente castrense.
En cuanto a las pérdidas diarias del Ejército de Ucrania, el grupo de fuerzas ruso Este eliminó a más de 350 militares ucranianos y el grupo Centro causó más de 325 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 150 soldados ucranianos y el grupo Oeste a más de 190 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 90 militares.
En la última jornada, Rusia asestó golpes contra una empresa militar, estaciones radar y depósitos de municiones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 153 zonas.
Asimismo, las tropas rusas alcanzaron un carro de combate, 14 vehículos blindados, entre ellos un Humvee y un Stryker estadounidenses, al igual que un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano. La defensa antiaérea rusa, por su parte, derribó 111 drones en las últimas 24 horas.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 111.517 drones, 646 sistemas de misiles antiaéreos, 27.379 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.653 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.928 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 53.121 vehículos militares especiales.

