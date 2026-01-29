https://noticiaslatam.lat/20260129/que-incluye-el-proyecto-de-prescripcion-de-despidos-que-analizara-la-corte-mexicana-1170831691.html

¿Qué incluye el proyecto de prescripción de despidos que analizará la Corte mexicana?

¿Qué incluye el proyecto de prescripción de despidos que analizará la Corte mexicana?

Sputnik Mundo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá un proyecto de resolución elaborado por el ministro Irving Espinosa Betanzo que plantea modificar el... 29.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-29T07:29+0000

2026-01-29T07:29+0000

2026-01-29T07:29+0000

américa latina

suprema corte de justicia de la nación (méxico)

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/0f/1167556450_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_3745d6c8cb0c6d1aa5eec89997271483.jpg

Esta iniciativa podría redefinir el momento en que comienza a correr el plazo legal para que un trabajador demande si le quitan su empleo sin motivo alguno.El proyecto busca unificar criterios sobre la prescripción de acciones laborales, en particular respecto del plazo de dos meses que establece la Ley Federal del Trabajo para impugnar la terminación de la relación laboral.En el centro de la discusión se encuentra la interpretación de las disposiciones que regulan el aviso de rescisión, ya que las reformas laborales de 2012 y 2019 establecieron que el plazo de prescripción no debe iniciar sino hasta que el trabajador sea notificado personalmente, mediante un aviso debidamente fundado y motivado por el empleador.No obstante, la propuesta, que será sometida al Pleno, plantea que, cuando exista una separación material del empleo sin notificación formal, el cómputo del plazo comience a partir del día siguiente a ese hecho, aun cuando el patrón haya incumplido con su obligación legal de informar por escrito las causas del despido.En los hechos, este criterio permitiría que la prescripción avance sin que exista un aviso formal de rescisión, lo que, de acuerdo con especialistas, relaja la carga patronal y traslada al trabajador el riesgo jurídico derivado de la falta de comunicación.Alejandro Avilés, abogado laboralista, advirtió que el planteamiento puede causar una tensión directa con los principios de la reforma laboral y el nuevo sistema de justicia en la materia, al debilitar la responsabilidad empresarial y la función garantista del aviso de rescisión.El especialista subrayó para el diario El Economista que, bajo este criterio, un empleado podría perder su derecho de acción sin haber conocido oficialmente las razones de su despido, ni contar con los elementos mínimos para preparar su defensa, lo que afecta la certeza jurídica y el equilibrio procesal.El debate ocurre en un momento clave para el nuevo modelo de justicia laboral, caracterizado por la conciliación obligatoria y la búsqueda de procesos más ágiles, mientras expertos advierten que permitir que la prescripción se active con base en una separación de facto podría profundizar la asimetría estructural entre trabajador y empleador.

https://noticiaslatam.lat/20260129/1170831437.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

suprema corte de justicia de la nación (méxico), política