https://noticiaslatam.lat/20260129/optara-america-latina-por-poseer-armas-nucleares-para-defenderse-de-eeuu-1170850768.html
¿Optará América Latina por poseer armas nucleares para defenderse de EEUU?
¿Optará América Latina por poseer armas nucleares para defenderse de EEUU?
Sputnik Mundo
La irresponsabilidad de EEUU en sustituir al derecho internacional por la ley del más fuerte apunta a ampliar el club de los países poseedores de armas... 29.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-29T19:00+0000
2026-01-29T19:00+0000
2026-01-29T19:00+0000
insurgentes y tverskaya
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/1d/1170852870_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_198e7d0a98ee2239c84d7fc6b9677bf3.png
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/1d/1170852870_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_f179f6c2b62b84c5bd824ebf5c6fc55f.png
¿Optará América Latina por poseer armas nucleares para defenderse de EEUU?
Sputnik Mundo
¿Optará América Latina por poseer armas nucleares para defenderse de EEUU?
2026-01-29T19:00+0000
true
PT34M44S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
¿Optará América Latina por poseer armas nucleares para defenderse de EEUU?
La irresponsabilidad de EEUU en sustituir al derecho internacional por la ley del más fuerte apunta a ampliar el club de los países poseedores de armas nucleares. Esto levanta en el mundo y América Latina el debate sobre la necesidad de contar con arsenales nucleares como la única manera de garantizar la seguridad y soberanía nacional.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
00:00
Introducción del programa.
01:51
La Gestapo estadounidense: los escandalosos abusos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU.
15:01
La aprobación de Donald Trump cae en picado.
19:07
EEUU apunta a sepultar el último tratado de desarme nuclear con Rusia.
27:13
América Latina se inclina por tener armas nucleares para defenderse de EEUU.