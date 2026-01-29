Mundo
Desde la avenida más larga de México, hasta la que lleva al Kremlin. En 'Insurgentes y Tverskaya', una producción conjunta entre Sin Línea y Sputnik, los periodistas Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky analizan y debaten sobre el acontecer mundial y local, sin filtros ni adornos.
¿Optará América Latina por poseer armas nucleares para defenderse de EEUU?
¿Optará América Latina por poseer armas nucleares para defenderse de EEUU?
La irresponsabilidad de EEUU en sustituir al derecho internacional por la ley del más fuerte apunta a ampliar el club de los países poseedores de armas...
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
¿Optará América Latina por poseer armas nucleares para defenderse de EEUU?
¿Optará América Latina por poseer armas nucleares para defenderse de EEUU?
¿Optará América Latina por poseer armas nucleares para defenderse de EEUU?

La irresponsabilidad de EEUU en sustituir al derecho internacional por la ley del más fuerte apunta a ampliar el club de los países poseedores de armas nucleares. Esto levanta en el mundo y América Latina el debate sobre la necesidad de contar con arsenales nucleares como la única manera de garantizar la seguridad y soberanía nacional.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
00:00 Introducción del programa.
01:51 La Gestapo estadounidense: los escandalosos abusos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU.
15:01 La aprobación de Donald Trump cae en picado.
19:07 EEUU apunta a sepultar el último tratado de desarme nuclear con Rusia.
27:13 América Latina se inclina por tener armas nucleares para defenderse de EEUU.
33:10 Despedida.
