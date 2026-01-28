https://noticiaslatam.lat/20260128/por-que-preocupan-los-cambios-en-el-volcan-mexicano-chichonal-1170790159.html

¿Por qué preocupan los cambios en el volcán mexicano Chichonal?

Sputnik Mundo

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) identificaron modificaciones químicas y emisión de gases en el volcán Chichonal, uno de los... 28.01.2026

La precaución se da, de acuerdo con los especialistas, en un contexto marcado por el historial eruptivo y su potencial de riesgo para las comunidades cercanas a la zona, que se sitúa en el estado de Chiapas (sur).Expertos de la UNAM añadieron que, si bien no existe una previsión de erupción inmediata, las señales actuales obligan a mantener un seguimiento constante del coloso, considerado uno de los volcanes más peligrosos del territorio nacional.De acuerdo con investigadores del Instituto de Geofísica (IGf) de la UNAM, el lago del cráter del Chichonal ha presentado variaciones fisicoquímicas relevantes en los últimos meses, detectadas a través de muestreos científicos continuos.Patricia Jácome Paz, investigadora del Departamento de Recursos Naturales del organismo, explicó para el diario local que el lago volcánico pasó de mostrar una alta concentración de algas a registrar una mayor presencia de sulfatos y sílice, elementos característicos de sistemas activos. Estos cambios, indicó, reflejan modificaciones en los procesos internos del volcán.Los científicos subrayaron que el Chichonal es un sistema dinámico, por lo que estas variaciones no deben interpretarse como fenómenos aislados, sino como parte de una evolución interna que requiere observación permanente.Emisión de gases y riesgos para la saludAdemás de los cambios químicos, los especialistas detectaron una emisión significativa de gases desde el fondo del lago hacia la superficie, un fenómeno que representa un riesgo potencial para la salud humana, particularmente en casos de exposición prolongada.Ante esta situación, la UNAM recomendó evitar el acceso al cráter y restringir el turismo no regulado en la zona, advertencia que cobra relevancia debido a que el volcán mantiene actividad turística pese a tratarse de un entorno con procesos volcánicos activos.Durante el Seminario de Vulcanología del Instituto de Geofísica, los expertos recordaron que el Chichonal ha sido estudiado de manera continua durante más de 20 años, con registros históricos que permiten confirmar que los cambios actuales en los flujos de solutos corresponden a transformaciones reales en todo el sistema volcánico.Aunque los especialistas no anticipan una erupción inminente, insistieron en que la actividad detectada implica riesgos locales, por lo que llamaron a atender las recomendaciones de Protección Civil, respetar las restricciones de acceso y mantenerse informados a través de canales oficiales durante este año.El volcán Chichonal, también conocido como el Chichón, se localiza entre los municipios de Francisco León y Chapultenango, en Chiapas. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), ha registrado al menos 12 erupciones explosivas en los últimos 8,000 años.Su episodio más devastador ocurrió en 1982, cuando tres erupciones plinianas generaron columnas de ceniza de más de 20 kilómetros de altura, lo que causó la muerte de más de 2.000 personas.

