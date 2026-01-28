https://noticiaslatam.lat/20260128/las-tropas-rusas-alcanzan-almacenes-de-drones-ucranianos-en-la-ultima-jornada--1170814443.html

Las tropas rusas alcanzan almacenes de drones ucranianos en la última jornada

Las tropas rusas alcanzan almacenes de drones ucranianos en la última jornada

Sputnik Mundo

En el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia alcanzaron almacenes y lugares de despliegue de vehículos aéreos no tripulados de largo alcance ucranianos... 28.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-28T16:03+0000

2026-01-28T16:03+0000

2026-01-28T16:03+0000

defensa

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/1c/1170813427_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8109250264bb27038e3c4b03f88d5de.jpg

En cuanto a las bajas, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 390 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 180 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, más de 270 en la de la agrupación Este, más de 145 en la del grupo Norte, hasta 100 en la del grupo Sur y alrededor de 40 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra una base de combustible, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 158 zonas, según se desprende del comunicado.En la última jornada, las tropas rusas también destruyeron un sistema lanzacohetes múltiple ucraniano y 15 vehículos blindados. La defensa antiaérea rusa, por su parte, derribó 175 drones, señalan desde el ente castrense.

https://noticiaslatam.lat/20260127/1170775259.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa