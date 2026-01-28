Mundo
Las tropas rusas alcanzan almacenes de drones ucranianos en la última jornada
Las tropas rusas alcanzan almacenes de drones ucranianos en la última jornada
28.01.2026
En cuanto a las bajas, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 390 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 180 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, más de 270 en la de la agrupación Este, más de 145 en la del grupo Norte, hasta 100 en la del grupo Sur y alrededor de 40 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra una base de combustible, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 158 zonas, según se desprende del comunicado.En la última jornada, las tropas rusas también destruyeron un sistema lanzacohetes múltiple ucraniano y 15 vehículos blindados. La defensa antiaérea rusa, por su parte, derribó 175 drones, señalan desde el ente castrense.
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
Las tropas rusas alcanzan almacenes de drones ucranianos en la última jornada

En el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia alcanzaron almacenes y lugares de despliegue de vehículos aéreos no tripulados de largo alcance ucranianos, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en el mismo período, Ucrania perdió unos 1.125 soldados, agregan.
En cuanto a las bajas, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 390 militares abatidos.
Se suman a estas bajas más de 180 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, más de 270 en la de la agrupación Este, más de 145 en la del grupo Norte, hasta 100 en la del grupo Sur y alrededor de 40 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra una base de combustible, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 158 zonas, según se desprende del comunicado.
En la última jornada, las tropas rusas también destruyeron un sistema lanzacohetes múltiple ucraniano y 15 vehículos blindados. La defensa antiaérea rusa, por su parte, derribó 175 drones, señalan desde el ente castrense.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 111.406 drones, 646 sistemas de misiles antiaéreos, 27.364 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.652 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.903 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 53.043 vehículos militares especiales.

