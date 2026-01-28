https://noticiaslatam.lat/20260128/diplomacia-y-misiles-el-doble-juego-de-eeuu-en-ucrania-1170808293.html

Diplomacia y misiles: el doble juego de EEUU en Ucrania

Diplomacia y misiles: el doble juego de EEUU en Ucrania

Sputnik Mundo

Ante las noticias sobre los avances en el proceso de paz, analizamos la reunión trilateral entre Ucrania, Rusia y EEUU en Abu Dabi y cómo se leen sus... 28.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-28T15:00+0000

2026-01-28T15:00+0000

2026-01-28T15:00+0000

de moscú a la habana

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/1c/1170808112_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b1fba2d09f868f71c8e122079b26635a.jpg

En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre:

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Diplomacia y misiles: el doble juego de EEUU en Ucrania Sputnik Mundo Diplomacia y misiles: el doble juego de EEUU en Ucrania 2026-01-28T15:00+0000 true PT25M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

видео