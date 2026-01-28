https://noticiaslatam.lat/20260128/diplomacia-y-misiles-el-doble-juego-de-eeuu-en-ucrania-1170808293.html
Diplomacia y misiles: el doble juego de EEUU en Ucrania
Ante las noticias sobre los avances en el proceso de paz, analizamos la reunión trilateral entre Ucrania, Rusia y EEUU en Abu Dabi y cómo se leen sus...
de moscú a la habana
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre:
Diplomacia y misiles: el doble juego de EEUU en Ucrania
Diplomacia y misiles: el doble juego de EEUU en Ucrania
Diplomacia y misiles: el doble juego de EEUU en Ucrania
Ante las noticias sobre los avances en el proceso de paz, analizamos la reunión trilateral entre Ucrania, Rusia y EEUU en Abu Dabi y cómo se leen sus resultados desde Moscú. Además, abordamos el papel ambiguo de Washington, los ataques a la red eléctrica ucraniana y una gran incógnita: ¿por qué la guerra se alarga pese a los avances?
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre:
00:56
Introducción del programa
01:44
Abu Dabi y la solución de Ucrania: ¿diálogo real o diplomacia de escaparate?
05:36
Cómo ve Moscú la mediación de Washington, mientras le vende armas a Kiev
09:45
Por qué Rusia no acepta un cese al fuego y continúa avanzando en el campo mientras se negocia
13:19
La electricidad como objetivo militar en Ucrania: ¿por qué ahora?
20:01
Por qué el conflicto en Ucrania se ha prolongado tanto