EN VIVO: Arranca la sesión plenaria principal del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026
'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
Diplomacia y misiles: el doble juego de EEUU en Ucrania
Diplomacia y misiles: el doble juego de EEUU en Ucrania
Ante las noticias sobre los avances en el proceso de paz, analizamos la reunión trilateral entre Ucrania, Rusia y EEUU en Abu Dabi y cómo se leen sus... 28.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-28T15:00+0000
2026-01-28T15:00+0000
de moscú a la habana
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre:
Ante las noticias sobre los avances en el proceso de paz, analizamos la reunión trilateral entre Ucrania, Rusia y EEUU en Abu Dabi y cómo se leen sus resultados desde Moscú. Además, abordamos el papel ambiguo de Washington, los ataques a la red eléctrica ucraniana y una gran incógnita: ¿por qué la guerra se alarga pese a los avances?
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre:
00:00 Avances
00:56 Introducción del programa
01:44 Abu Dabi y la solución de Ucrania: ¿diálogo real o diplomacia de escaparate?
05:36 Cómo ve Moscú la mediación de Washington, mientras le vende armas a Kiev
09:45 Por qué Rusia no acepta un cese al fuego y continúa avanzando en el campo mientras se negocia
13:19 La electricidad como objetivo militar en Ucrania: ¿por qué ahora?
20:01 Por qué el conflicto en Ucrania se ha prolongado tanto
25:03 Despedida
