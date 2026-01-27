https://noticiaslatam.lat/20260127/las-pequenas-empresas-en-el-reino-unido-son-las-mas-expuestas-a-riesgos-legales-y-economicos-senala-1170758719.html

Las pequeñas empresas en el Reino Unido son las más expuestas a riesgos legales y económicos, señala un medio

internacional

reino unido

the telegraph

sputnik (medio de comunicación)

telegram

La visión dominante que presenta a los empleadores como actores poderosos frente a trabajadores vulnerables ha comenzado a desdibujarse en el Reino Unido, donde la mayoría de las empresas operan a pequeña escala y enfrentan una presión legal creciente, de acuerdo con un análisis publicado por el diario británico The Telegraph.Según datos oficiales citados por el medio, de los 5,7 millones de empresas privadas existentes en el Reino Unido, la gran mayoría no tiene empleados o cuenta únicamente con su propietario. Apenas 1,3 millones de compañías emplean personal, y la mayor parte de ellas tiene menos de 50 trabajadores.Estas pequeñas empresas, que suman alrededor del 35% de la fuerza laboral del sector privado, están sujetas a un amplio entramado legal que incluye normas sobre salario mínimo, igualdad, seguridad laboral, protección de datos y derechos laborales, además de la nueva Ley de Derechos Laborales de 2025, que incrementó las obligaciones para los empleadores.El análisis advierte que el problema central no es solo el costo de cumplir con la legislación, sino la incertidumbre jurídica. Los empleadores pueden enfrentar sanciones incluso cuando creen haber actuado correctamente, ya que las normas son extensas, complejas y, en muchos casos, de aplicación impredecible.A diferencia de otros riesgos económicos, las pequeñas empresas no cuentan con mecanismos efectivos para asegurar o limitar su exposición legal al contratar personal. Esto, señala The Telegraph, genera un fuerte desincentivo a la contratación y empuja a muchos trabajadores autónomos a evitar convertirse en empleadores.El resultado es un mercado laboral donde los empleadores —especialmente los pequeños— asumen riesgos desproporcionados, mientras los tribunales laborales operan principalmente como instancias de sanción. En este contexto, los empleadores se han convertido en uno de los grupos más vulnerables del sistema económico británico, con implicaciones directas para el crecimiento, el empleo y la competitividad del país.

