Asfura asumirá como presidente de Honduras en un clima de "zozobra e incertidumbre", dice un analista

El próximo 27 de enero tomará posesión y juramentación como presidente de Honduras el representante del Partido Nacional, Nasry Asfura, declarado ganador de...

El analista René Hernández dijo a Sputnik que la investidura, prevista para realizarse en el Congreso Nacional, ocurrirá en un clima de "zozobra e incertidumbre" interna y regional. En ese sentido, recordó que la decisión, oficializada el 24 de diciembre último en un contexto de denuncias, inconsistencias y acusaciones de manipulación, injerencia y fraude, no tuvo en cuenta el conteo de todos los votos.Además, la declaratoria oficial de las elecciones generales del 30 de noviembre se anunció sin haber concluido el recuento de las boletas en los niveles de diputación y alcaldías, además de que contó con la ausencia del consejero propietario Marlon Ochoa, representante del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), quien no fue convocado a las discusiones del acta de escrutinio.El órgano legislativo comprende, además, 49 parlamentarios del nacionalismo y 41 del liberalismo; "con esa mayoría calificada tienen el campo allanado para revertir todos los programas sociales aprobados durante el Gobierno de Xiomara", por tanto, "comenzarán las privatizaciones, eliminarán los subsidios a la energía eléctrica y restablecerán las mal llamadas zonas de empleo y desarrollo económico".Según lo anunciado, el acto protocolario de toma de posesión del mandatario y los designados presidenciales María Antonia Mejía, Carlos Alberto Flores y Diana Herrera Portillo reunirá, entre otros, a autoridades de los tres poderes del Estado, representantes del cuerpo diplomático acreditado en Tegucigalpa y delegaciones internacionales."Golpe a la democracia"En consideración de Hernández, la primera gira internacional de Asfura marca el destino de la política exterior hondureña tras reuniones en Estados Unidos con el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios de la Administración de Donald Trump, así como encuentros en Israel con el presidente Isaac Herzog y el primer ministro Benjamín Netanyahu.El delegado del Poder Popular, Sergio Armando Rivera, observó por su parte para este medio que el nombramiento abrupto de Asfura y la creación de un "Gobierno de facto" demuestra el rompimiento del orden legal: "Han criminalizado el cómputo de los votos, lo cual constituye un delito y un golpe a la democracia"."El Partido Nacional y Liberal son dos brazos del mismo cuerpo, por tanto, es muy probable que asuman un acuerdo de gobernabilidad para acabar y desterrar a Libre y a sus simpatizantes", puntualizó.Asimismo, calificó los recientes acontecimientos como golpe electoral "donde hubo irrespeto a la decisión del votante, imposición de la injerencia extranjera, intimidación a los ciudadanos para no acudir a las urnas, y amenaza de una posible suspensión de las remesas".Por su parte, el analista político Héctor Soto ponderó para Sputnik que la transición entre un Gobierno a otro será un "elemento complejo", pues resulta evidente la intención de Asfura de no vincularse con Libre: "Esto demuestra falta de articulación, cuestionamiento al proyecto saliente y el interés del nuevo Ejecutivo de recomponer el Estado sin la impronta de Libertad y Refundación".¿Qué pasará en los primeros 100 días?Respecto a la posible actuación de Asfura durante los primeros 100 días de Gobierno, Rivera consideró que a los dirigentes con el sino político del representante del Partido Nacional "se convierten en socios de empresas dedicadas al desvalijamiento del Estado, privatizaciones, actividad minera y la venta del territorio nacional mediante las zonas de empleo y desarrollo económico".Opinó que la política ejecutiva fiscal del país pasará a ser regida, como lo pide el Fondo Monetario Internacional, por medidas neoliberales. Además, recordó que durante las anteriores administraciones del Partido Nacional se incrementaron los índices de pobreza a niveles estratosféricos, con casi el 75% de los ciudadanos en esas condiciones.Sobre el tema, Soto apuntó que los mayores desafíos para Asfura serán de orden interno; sin embargo, "existen condiciones de control en el Ejecutivo y el Legislativo; asume su cargo en una luna de miel bipartidista, pues cuenta con el respaldo de su organización y de la gran mayoría de los liberales"."No obstante, muchos de los movimientos sociales que históricamente han activado la lucha política del país se identifican con Libertad y Refundación; por tanto, seguramente esos actores serán mucho más exigentes y buena parte del desafío de su Gobierno estará en ese punto", argumentó.El profesor universitario Gustavo Adolfo Zelaya dijo a Sputnik que el Ejecutivo enfocará, presumiblemente, algunas de sus políticas en acciones contra la pequeña delincuencia; "sin embargo, la gran delincuencia formada por los propietarios de medios de comunicación o los banqueros que lavan dinero, esa nunca va a ser tocada".Asfura, quien gobernará en el período 2026-2030, adelantó que una de las prioridades de su gestión será la reducción del tamaño del Estado y definió entre los desafíos cuestiones asociadas a la defensa, seguridad, educación y salud, con iniciativas puntuales como la dotación de medicinas a los hospitales y la impresión de 10 millones de libros para 1,2 millones de estudiantes.

honduras

eeuu

