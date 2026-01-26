https://noticiaslatam.lat/20260126/la-tormenta-de-nieve-en-eeuu-deja-la-mayor-cantidad-de-vuelos-cancelados-desde-la-pandemia-de-covid-1170731716.html

La tormenta de nieve en EEUU deja la mayor cantidad de vuelos cancelados desde la pandemia de COVID

26.01.2026

De acuerdo a la agencia Bloomberg, más de 16.000 vuelos han sido cancelados desde este 24 de enero. Solo el 25se registraron más de 10.300 suspensiones, lo que representa la cifra más alta en un solo día desde marzo de 2020, al inicio de la pandemia de COVID, lo que evidencia el colapso de las redes aéreas en todo el territorio.El impacto ha sido especialmente severo para las aerolíneas que operan en los centros de conexión situados en la ruta de la tormenta. Empresas como JetBlue Airways cancelaron más del 70% de su itinerario dominical, mientras que American Airlines superó el 55%. Otras grandes compañías como Delta y United también se vieron obligadas a recortar casi la mitad de sus vuelos.Los aeropuertos de la mitad este del país se encuentran prácticamente paralizados. En ciudades como Nueva York y Washington D. C., las terminales aéreas registraron tasas de cancelación que superaron el 80% e incluso el 90% en algunos casos. Centros logísticos clave como Boston Logan, Charlotte Douglas y Chicago O'Hare también han figurado entre los más perjudicados por el temporal.Aunque la atención se centra en el noreste, las complicaciones climáticas se extendieron originalmente desde Texas y el sur del país. La lluvia helada y la acumulación de hielo afectaron aeropuertos en Dallas, Houston y Austin, provocando cierres de pistas por falta de seguridad y generando un efecto dominó de retrasos y cancelaciones en todo el sistema.Las previsiones meteorológicas indican que las condiciones adversas persistirán, con nevadas intensas que podrían alcanzar hasta 45 centímetros en Nueva Inglaterra y 30 centímetros en la ciudad de Nueva York. La presencia de aguanieve aumenta el riesgo de formación de hielo pesado, lo que complica aún más la reapertura segura de las carreteras y las pistas de aterrizaje.

