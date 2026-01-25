Mundo
Rusia intercepta más de 30 proyectiles del sistema Himars en un día de combates
Rusia intercepta más de 30 proyectiles del sistema Himars en un día de combates
Las FFAA de Rusia asestaron golpes contra una instalación de infraestructura energética que abastecía el complejo militar-industrial de Ucrania, informan desde... 25.01.2026, Sputnik Mundo
Las tropas rusas también alcanzaron instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 159 zonas.Asimismo, en las 24 horas, fuerzas rusas neutralizaron dos carros de combate, ocho vehículos blindados y un sistema lanzacohetes múltiple, se desprende del informe diario de la entidad castrense.En cuanto a las bajas ucranianas, Kiev perdió unos 1.335 militares en el último día de combates, precisan desde el Ministerio. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con hasta 375 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 200 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, alrededor de 315 en la de la agrupación Este, hasta 175 en la del grupo Norte, hasta 215 en la del grupo Sur y hasta 55 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
25.01.2026
Las FFAA de Rusia asestaron golpes contra una instalación de infraestructura energética que abastecía el complejo militar-industrial de Ucrania, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó 31 proyectiles del sistema Himars y dos bombas guiadas, además de derribar 68 drones,.
Las tropas rusas también alcanzaron instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 159 zonas.
Asimismo, en las 24 horas, fuerzas rusas neutralizaron dos carros de combate, ocho vehículos blindados y un sistema lanzacohetes múltiple, se desprende del informe diario de la entidad castrense.
En cuanto a las bajas ucranianas, Kiev perdió unos 1.335 militares en el último día de combates, precisan desde el Ministerio. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con hasta 375 militares abatidos.
Se suman a estas bajas más de 200 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, alrededor de 315 en la de la agrupación Este, hasta 175 en la del grupo Norte, hasta 215 en la del grupo Sur y hasta 55 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 111.017 drones, 646 sistemas de misiles antiaéreos, 27.302 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.651 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.825 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 52.754 vehículos militares especiales.

Заголовок открываемого материала