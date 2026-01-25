https://noticiaslatam.lat/20260125/rusia-intercepta-mas-de-30-proyectiles-del-sistema-himars-en-el-ultimo-dia-de-combates-1170720994.html

Rusia intercepta más de 30 proyectiles del sistema Himars en un día de combates

Las FFAA de Rusia asestaron golpes contra una instalación de infraestructura energética que abastecía el complejo militar-industrial de Ucrania, informan desde... 25.01.2026, Sputnik Mundo

Las tropas rusas también alcanzaron instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 159 zonas.Asimismo, en las 24 horas, fuerzas rusas neutralizaron dos carros de combate, ocho vehículos blindados y un sistema lanzacohetes múltiple, se desprende del informe diario de la entidad castrense.En cuanto a las bajas ucranianas, Kiev perdió unos 1.335 militares en el último día de combates, precisan desde el Ministerio. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con hasta 375 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 200 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, alrededor de 315 en la de la agrupación Este, hasta 175 en la del grupo Norte, hasta 215 en la del grupo Sur y hasta 55 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.

