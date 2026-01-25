Choque de trenes en España, incendios forestales en Chile y Epifanía ortodoxa, entre las fotos de la semana
La final del concurso de belleza Miss y Mister Estudiante de Moscú se celebra en la capital rusa.
Bomberos acuden al centro comercial Gul Plaza de Karachi, afectado por un enorme incendio.
El líder norcoreano Kim Jong-un participa en la ceremonia de inauguración de un centro recreativo para trabajadores.
Vista aérea de las consecuencias de los incendios forestales en Chile.
Un funcionario de las fuerzas del orden rocía un irritante químico naranja en aerosol a un manifestante en la ciudad estadounidense de Minneapolis.
Rescatistas operan en el lugar del accidente ferroviario cerca de Adamuz, en la provincia española de Córdoba.
Personas huyen tras un ataque aéreo israelí en el sur del Líbano.
Aurora boreal observada en el cielo sobre la capital de Groenlandia, Nuuk.
Una joven indígena envuelta en la bandera groenlandesa participa en una protesta local.
Un hombre arrastra un tubo desde una obra para utilizarlo a modo de dique durante una tormenta en Malta.
Practicantes de paddle surf recorren una de las ramas del río Obi en la ciudad rusa de Novosibirsk.
Especialistas adiestran belugas (Delphinapterus leucas) en un acuario de la ciudad rusa de Vladivostok.
Un jinete cruza una hoguera durante la fiesta anual de las Luminarias, celebrada la víspera del día de San Antonio —patrón de los animales en España— en la localidad de San Bartolomé de Pinares.
Artistas de la capital india, Nueva Deli, preparan una instalación para el Ministerio de Educación en la que se representa a un alumno con un visor de realidad virtual.
Niños bañándose en una piscina mientras los caballos sacian su sed, Buenos Aires.
Un soldado turco custodia la frontera con Siria delante de un grupo de manifestantes prokurdos.
Los fieles ortodoxos de San Petersburgo se bañan en aguas heladas durante la festividad de la Epifanía.
