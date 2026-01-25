Mundo
Choque de trenes en España, incendios forestales en Chile y Epifanía ortodoxa, entre las fotos de la semana
Choque de trenes en España, incendios forestales en Chile y Epifanía ortodoxa, entre las fotos de la semana
25.01.2026
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
Choque de trenes en España, incendios forestales en Chile y Epifanía ortodoxa, entre las fotos de la semana

09:00 GMT 25.01.2026
Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. Fatal accidente ferroviario en el sur de España, devastación por incendios forestales en Chile, celebraciones ortodoxas de la Epifanía con inmersiones en agua helada, entre las fotos de la semana.
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
La final del concurso de belleza Miss y Mister Estudiante de Moscú se celebra en la capital rusa.

1/17
1/17
La final del concurso de belleza Miss y Mister Estudiante de Moscú se celebra en la capital rusa.

Bomberos acuden al centro comercial Gul Plaza de Karachi, afectado por un enorme incendio.

2/17
2/17
Bomberos acuden al centro comercial Gul Plaza de Karachi, afectado por un enorme incendio.

El líder norcoreano Kim Jong-un participa en la ceremonia de inauguración de un centro recreativo para trabajadores.

3/17
3/17
El líder norcoreano Kim Jong-un participa en la ceremonia de inauguración de un centro recreativo para trabajadores.

Vista aérea de las consecuencias de los incendios forestales en Chile.

4/17
4/17
Vista aérea de las consecuencias de los incendios forestales en Chile.

Un funcionario de las fuerzas del orden rocía un irritante químico naranja en aerosol a un manifestante en la ciudad estadounidense de Minneapolis.

5/17
5/17
Un funcionario de las fuerzas del orden rocía un irritante químico naranja en aerosol a un manifestante en la ciudad estadounidense de Minneapolis.

Rescatistas operan en el lugar del accidente ferroviario cerca de Adamuz, en la provincia española de Córdoba.

6/17
6/17
Rescatistas operan en el lugar del accidente ferroviario cerca de Adamuz, en la provincia española de Córdoba.

Personas huyen tras un ataque aéreo israelí en el sur del Líbano.

7/17
7/17
Personas huyen tras un ataque aéreo israelí en el sur del Líbano.

Aurora boreal observada en el cielo sobre la capital de Groenlandia, Nuuk.

8/17
8/17
Aurora boreal observada en el cielo sobre la capital de Groenlandia, Nuuk.

Una joven indígena envuelta en la bandera groenlandesa participa en una protesta local.

9/17
9/17
Una joven indígena envuelta en la bandera groenlandesa participa en una protesta local.

Un hombre arrastra un tubo desde una obra para utilizarlo a modo de dique durante una tormenta en Malta.

10/17
10/17
Un hombre arrastra un tubo desde una obra para utilizarlo a modo de dique durante una tormenta en Malta.

Practicantes de paddle surf recorren una de las ramas del río Obi en la ciudad rusa de Novosibirsk.

11/17
11/17
Practicantes de paddle surf recorren una de las ramas del río Obi en la ciudad rusa de Novosibirsk.

Especialistas adiestran belugas (Delphinapterus leucas) en un acuario de la ciudad rusa de Vladivostok.

12/17
12/17
Especialistas adiestran belugas (Delphinapterus leucas) en un acuario de la ciudad rusa de Vladivostok.

Un jinete cruza una hoguera durante la fiesta anual de las Luminarias, celebrada la víspera del día de San Antonio —patrón de los animales en España— en la localidad de San Bartolomé de Pinares.

13/17
13/17
Un jinete cruza una hoguera durante la fiesta anual de las Luminarias, celebrada la víspera del día de San Antonio —patrón de los animales en España— en la localidad de San Bartolomé de Pinares.

Artistas de la capital india, Nueva Deli, preparan una instalación para el Ministerio de Educación en la que se representa a un alumno con un visor de realidad virtual.

14/17
14/17
Artistas de la capital india, Nueva Deli, preparan una instalación para el Ministerio de Educación en la que se representa a un alumno con un visor de realidad virtual.

Niños bañándose en una piscina mientras los caballos sacian su sed, Buenos Aires.

15/17
15/17
Niños bañándose en una piscina mientras los caballos sacian su sed, Buenos Aires.

Un soldado turco custodia la frontera con Siria delante de un grupo de manifestantes prokurdos.

16/17
16/17
Un soldado turco custodia la frontera con Siria delante de un grupo de manifestantes prokurdos.

Los fieles ortodoxos de San Petersburgo se bañan en aguas heladas durante la festividad de la Epifanía.

17/17
17/17
Los fieles ortodoxos de San Petersburgo se bañan en aguas heladas durante la festividad de la Epifanía.

Заголовок открываемого материала