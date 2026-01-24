https://noticiaslatam.lat/20260124/europa-cede-groenlandia-a-trump-1170696399.html

Europa cede Groenlandia a Trump

Europa cede Groenlandia a Trump

Donald Trump, quien amenazó con tomar Groenlandia "por las buenas o por las malas", está avanzando en este propósito aprovechando la impotencia de Europa. 24.01.2026, Sputnik Mundo

nicaragua-rusia: línea directa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/18/1170699246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_cd449934bf551043cc7d812eb61d8c2e.jpg

Así, en el Foro de Davos, consiguió la soberanía estadounidense sobre los territorios ocupados por sus bases militares, el acceso a las riquezas naturales de la isla y total libertad para desplegar elementos de la llamada Cúpula Dorada en suelo groenlandés.Y, a juzgar por las filtraciones, Washington no abandona la idea de comprar los votos de sus habitantes para que apoyen la incorporación a EEUU, señalan Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.El pódcast también aborda cómo Kiev perdió definitivamente el apoyo de Trump, un cambio tectónico en el trato ruso hacia Europa, así como el invaluable legado del poeta nicaragüense Rubén Darío.

Sputnik Mundo

