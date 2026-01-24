Mundo
Nicaragua-Rusia: Línea directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
Europa cede Groenlandia a Trump
Europa cede Groenlandia a Trump
Donald Trump, quien amenazó con tomar Groenlandia "por las buenas o por las malas", está avanzando en este propósito aprovechando la impotencia de Europa. 24.01.2026
Así, en el Foro de Davos, consiguió la soberanía estadounidense sobre los territorios ocupados por sus bases militares, el acceso a las riquezas naturales de la isla y total libertad para desplegar elementos de la llamada Cúpula Dorada en suelo groenlandés.Y, a juzgar por las filtraciones, Washington no abandona la idea de comprar los votos de sus habitantes para que apoyen la incorporación a EEUU, señalan Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.El pódcast también aborda cómo Kiev perdió definitivamente el apoyo de Trump, un cambio tectónico en el trato ruso hacia Europa, así como el invaluable legado del poeta nicaragüense Rubén Darío.
Europa cede Groenlandia a Trump
Europa cede Groenlandia a Trump
Europa cede Groenlandia a Trump

15:00 GMT 24.01.2026
Donald Trump, quien amenazó con tomar Groenlandia "por las buenas o por las malas", está avanzando en este propósito aprovechando la impotencia de Europa.
Así, en el Foro de Davos, consiguió la soberanía estadounidense sobre los territorios ocupados por sus bases militares, el acceso a las riquezas naturales de la isla y total libertad para desplegar elementos de la llamada Cúpula Dorada en suelo groenlandés.
Y, a juzgar por las filtraciones, Washington no abandona la idea de comprar los votos de sus habitantes para que apoyen la incorporación a EEUU, señalan Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.
El pódcast también aborda cómo Kiev perdió definitivamente el apoyo de Trump, un cambio tectónico en el trato ruso hacia Europa, así como el invaluable legado del poeta nicaragüense Rubén Darío.
00:00 Avances
01:59 Trump da un gran paso en apropiarse de Groenlandia
05:25 Trump ningunea a Europa en Davos
9:40 Ucrania pierde definitivamente el apoyo de EEUU
16:54 Las profecías cumplidas del poeta nicaragüense Rubén Darío
23:13 Rusia deja de ser generosa con Alemania y sus cómplices en la Segunda Guerra Mundial
32:09 Nicaragua y Rusia cierran filas ante la instrumentalización de la justicia por Occidente
