La reunión de Putin y Witkoff fue "extremadamente franca y confidencial", afirma el Kremlin
El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, dio más detalles sobre el encuentro entre el líder de Rusia, Vladímir Putin, y la delegación estadounidense en el Kremlin.
"Las conversaciones de Putin con [Steven] Witkoff, [Jared] Kushner y [Josh] Gruenbaum fueron constructivas y extremadamente francas", ponderó ante la prensa.
Estas fueron otras declaraciones importantes del funcionario sobre la reunión son:
Expusieron que, sin resolver la cuestión territorial, es imposible esperar una solución a largo plazo.
Acordaron que la primera reunión del grupo de trabajo trilateral sobre seguridad, con representantes de Rusia, EEUU y Ucrania, se celebrará en Abu Dabi el 23 de enero.
El grupo de trabajo sobre seguridad que representa a Rusia en las conversaciones de Abu Dabi incluyó a representantes del Ministerio de Defensa.
La delegación rusa que viajó a Abu Dabi recibió instrucciones específicas de Putin.
