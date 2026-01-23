Mundo
EN VIVO: Caracas alza la voz en una jornada de protesta y memoria
Caracas alza la voz en una jornada de protesta y memoria
Caracas alza la voz en una jornada de protesta y memoria
Las calles de Caracas se llenan de manifestantes que exigen la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una movilización marcada por... 23.01.2026
américa latina
nicolás maduro
cilia flores
política
caracas
venezuela
protestas
Asimismo, durante la protesta, los venezolanos expresan su apoyo a la presidenta encargada del Estado, Delcy Rodríguez.Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde el lugar.
nicolás maduro, cilia flores, política, caracas, venezuela, protestas
nicolás maduro, cilia flores, política, caracas, venezuela, protestas

Caracas alza la voz en una jornada de protesta y memoria

17:46 GMT 23.01.2026
Los venezolanos exigen la liberación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro
Los venezolanos exigen la liberación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro - Sputnik Mundo, 1920, 23.01.2026
© REUTERS Maxwell Briceno
Síguenos en
Las calles de Caracas se llenan de manifestantes que exigen la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una movilización marcada por consignas y un clima de fuerte carga simbólica. La jornada también coincide con el aniversario de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, una fecha clave en la historia venezolana.
Asimismo, durante la protesta, los venezolanos expresan su apoyo a la presidenta encargada del Estado, Delcy Rodríguez.
Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde el lugar.
