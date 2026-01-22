Mundo
Desde la avenida más larga de México, hasta la que lleva al Kremlin. En 'Insurgentes y Tverskaya', una producción conjunta entre Sin Línea y Sputnik, los periodistas Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky analizan y debaten sobre el acontecer mundial y local, sin filtros ni adornos.
Trump pierde al continente americano
A Donald Trump no le van bien las cosas en América: el supuesto patio trasero se muestra dispuesto a defender con armas su soberanía e independencia, mientras... 22.01.2026, Sputnik Mundo
En otras palabras, la llamada Doctrina Donroe se vuelve un aislamiento estadounidense, tanto a nivel del hemisferio occidental como a nivel casi planetario, señalan Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky, presentadores de Insurgentes y Tverskaya.Los otros temas del pódcast son la infinita hipocresía y doble rasero de Europa ante las pretensiones estadounidenses por Groenlandia, así como la cruzada de la derecha latinoamericana contra la libertad de prensa.
A Donald Trump no le van bien las cosas en América: el supuesto patio trasero se muestra dispuesto a defender con armas su soberanía e independencia, mientras que Canadá firmó un acuerdo sin precedentes con China, en un acercamiento inédito de sus economías.
En otras palabras, la llamada Doctrina Donroe se vuelve un aislamiento estadounidense, tanto a nivel del hemisferio occidental como a nivel casi planetario, señalan Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky, presentadores de Insurgentes y Tverskaya.
Los otros temas del pódcast son la infinita hipocresía y doble rasero de Europa ante las pretensiones estadounidenses por Groenlandia, así como la cruzada de la derecha latinoamericana contra la libertad de prensa.
