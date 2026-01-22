Mundo
Más de un millón de perros viven en las calles de la Ciudad de México
Más de un millón de perros viven en las calles de la Ciudad de México
Alrededor de 1,2 millones de canes viven en situación de calle en la capital mexicana, expuestos al abandono y al maltrato, mientras activistas advierten sobre... 22.01.2026, Sputnik Mundo
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) recibe cerca de 4.000 denuncias anuales por maltrato animal.Sin embargo, activistas advierten que existe una cifra negra significativa, ya que muchas personas optan por no acudir ante las autoridades por miedo o desconfianza en los órganos de justicia. En promedio, organizaciones civiles reportan hasta 20 casos diarios en la Ciudad de México y su zona metropolitana.Según el diario, Karen Nava, socia fundadora de la fundación Toby, señaló que, en seis años, ha apoyado directa e indirectamente a unos 5.000 perros en la capital y el Estado de México.Asimismo, alertó que la violencia contra los animales ha ido en aumento debido a la falta de aplicación efectiva de las leyes. Entre los casos documentados, mencionó ataques con armas blancas, disparos con balines y golpes que provocan lesiones graves.El rescate de animales maltratados representa además una carga económica considerable. De acuerdo con la investigación de La Jornada, Jesús Carranza, presidente del Frente Ciudadano Pro Derecho Animal, explicó que los costos de recuperación pueden oscilar entre 2.000 y 30.000 pesos (114 a 1.716 dólares), dependiendo de la gravedad de las lesiones, como ocurre con animales atropellados que requieren cirugías especializadas.Carranza subrayó que la ausencia de campañas permanentes de esterilización por parte de las alcaldías ha frenado el control de la población canina en situación de calle. Recordó que, desde el año pasado, todas las demarcaciones están obligadas a contar con zonas de resguardo para animales abandonados, aunque hasta ahora ninguna ha anunciado su implementación formal.En este contexto, el Gobierno capitalino anunció que enviará al Congreso local una iniciativa para regular los albergues de animales. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la propuesta —construida mediante diálogo con animalistas, refugios y sociedad civil— busca ordenar la operación de estos espacios y garantizar condiciones dignas para los ejemplares, sin criminalizar la labor de rescate.La propuesta contempla seis ejes, entre ellos la creación de un padrón de albergues, lineamientos mínimos de bienestar animal, mecanismos de supervisión y rutas de apoyo gubernamental. Autoridades sostienen que la regulación busca fortalecer el enfoque de una ciudad animalista, mientras activistas advierten que el éxito dependerá de su aplicación efectiva y del acompañamiento institucional.
ciudad de méxico (cdmx)
estado de méxico
Más de un millón de perros viven en las calles de la Ciudad de México

Alrededor de 1,2 millones de canes viven en situación de calle en la capital mexicana, expuestos al abandono y al maltrato, mientras activistas advierten sobre una cifra negra de denuncias y altos costos de rescate. Ante este escenario, el Gobierno local prepara una iniciativa para regular albergues, según información del diario 'La Jornada'.
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) recibe cerca de 4.000 denuncias anuales por maltrato animal.
Sin embargo, activistas advierten que existe una cifra negra significativa, ya que muchas personas optan por no acudir ante las autoridades por miedo o desconfianza en los órganos de justicia. En promedio, organizaciones civiles reportan hasta 20 casos diarios en la Ciudad de México y su zona metropolitana.
Según el diario, Karen Nava, socia fundadora de la fundación Toby, señaló que, en seis años, ha apoyado directa e indirectamente a unos 5.000 perros en la capital y el Estado de México.
Asimismo, alertó que la violencia contra los animales ha ido en aumento debido a la falta de aplicación efectiva de las leyes. Entre los casos documentados, mencionó ataques con armas blancas, disparos con balines y golpes que provocan lesiones graves.
Funcionario de pocas pulgas: una ciudad en México nombró a un perrito en un puesto directivo - Sputnik Mundo, 1920, 19.01.2026
Funcionario de pocas pulgas: una ciudad en México nombró a un perrito en un puesto directivo
19 de enero, 03:00 GMT
El rescate de animales maltratados representa además una carga económica considerable. De acuerdo con la investigación de La Jornada, Jesús Carranza, presidente del Frente Ciudadano Pro Derecho Animal, explicó que los costos de recuperación pueden oscilar entre 2.000 y 30.000 pesos (114 a 1.716 dólares), dependiendo de la gravedad de las lesiones, como ocurre con animales atropellados que requieren cirugías especializadas.
Carranza subrayó que la ausencia de campañas permanentes de esterilización por parte de las alcaldías ha frenado el control de la población canina en situación de calle. Recordó que, desde el año pasado, todas las demarcaciones están obligadas a contar con zonas de resguardo para animales abandonados, aunque hasta ahora ninguna ha anunciado su implementación formal.
En este contexto, el Gobierno capitalino anunció que enviará al Congreso local una iniciativa para regular los albergues de animales. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la propuesta —construida mediante diálogo con animalistas, refugios y sociedad civil— busca ordenar la operación de estos espacios y garantizar condiciones dignas para los ejemplares, sin criminalizar la labor de rescate.
La propuesta contempla seis ejes, entre ellos la creación de un padrón de albergues, lineamientos mínimos de bienestar animal, mecanismos de supervisión y rutas de apoyo gubernamental.
Autoridades sostienen que la regulación busca fortalecer el enfoque de una ciudad animalista, mientras activistas advierten que el éxito dependerá de su aplicación efectiva y del acompañamiento institucional.
