Las tropas rusas destruyen 2 sistemas lanzacohetes múltiples y abaten más de 1.200 soldados ucranianos en un día
Las FFAA de Rusia alcanzaron un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano y un del sistema MLRS estadounidense en la última jornada, señalan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En el mismo periodo de tiempo, Ucrania perdió unos 1.240 soldados, agregaron.
Asimismo, las tropas rusas neutralizaron tres carros de combate y 16 vehículos blindados, incluido un Stryker producido en EEUU, y un obús Paladin estadounidense.
En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 445 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 200 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 145 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 250 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 140 militares.
En el último día, Rusia también asestó golpes contra la infraestructura energética utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, así como los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.
La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó cuatro proyectiles del sistema Himars y nueve bombas guiadas, además de derribar 224 drones, indican desde el ente castrense.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 110.748 drones, 646 sistemas de misiles antiaéreos, 27.267 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.650 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.755 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 52.531 vehículos militares especiales.
