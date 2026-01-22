https://noticiaslatam.lat/20260122/las-tropas-rusas-destruyen-2-sistemas-lanzacohetes-multiples-y-abaten-mas-de-1200-soldados-1170617488.html

Las tropas rusas destruyen 2 sistemas lanzacohetes múltiples y abaten más de 1.200 soldados ucranianos en un día

Las FFAA de Rusia alcanzaron un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano y un del sistema MLRS estadounidense en la última jornada, señalan... 22.01.2026, Sputnik Mundo

defensa

rusia

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

Asimismo, las tropas rusas neutralizaron tres carros de combate y 16 vehículos blindados, incluido un Stryker producido en EEUU, y un obús Paladin estadounidense.En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 445 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 200 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 145 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 250 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 140 militares.En el último día, Rusia también asestó golpes contra la infraestructura energética utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, así como los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó cuatro proyectiles del sistema Himars y nueve bombas guiadas, además de derribar 224 drones, indican desde el ente castrense.

ucrania

