De Moscú a La Habana
'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
La verdad de Rusia y China detrás de la disputa por Groenlandia
La verdad de Rusia y China detrás de la disputa por Groenlandia
Sputnik Mundo
La UE está mostrando fuerza militar y resiliencia económica ante la presión de EEUU por apoderarse de Groenlandia. Pese a que la Administración Trump defiende... 22.01.2026, Sputnik Mundo
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre:
La verdad de Rusia y China detrás de la disputa por Groenlandia
La verdad de Rusia y China detrás de la disputa por Groenlandia
La verdad de Rusia y China detrás de la disputa por Groenlandia

La UE está mostrando fuerza militar y resiliencia económica ante la presión de EEUU por apoderarse de Groenlandia. Pese a que la Administración Trump defiende su intención con la supuesta amenaza rusa y china, lo cierto es que Moscú y Pekín han mostrado poco interés por el tema, constatan los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov.
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre:
00:00 Avances
00:56 Introducción del programa
01:38 La verdadera posición de Rusia y China respecto a Groenlandia
07:09 Qué señal manda a Washington la 'escalada militar' de la UE
14:58 El objetivo real de Trump detrás de la retórica sobre 'amenaza rusa y china'
19:51 La verdadera razón del intento de 'acercamiento' de la UE hacia Rusia
26:24 Despedida
