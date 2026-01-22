https://noticiaslatam.lat/20260122/la-verdad-de-rusia-y-china-detras-de-la-disputa-por-groenlandia-1170627581.html

La verdad de Rusia y China detrás de la disputa por Groenlandia

La verdad de Rusia y China detrás de la disputa por Groenlandia

Sputnik Mundo

La UE está mostrando fuerza militar y resiliencia económica ante la presión de EEUU por apoderarse de Groenlandia. Pese a que la Administración Trump defiende... 22.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-22T15:00+0000

2026-01-22T15:00+0000

2026-01-22T15:00+0000

de moscú a la habana

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/16/1170627162_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4b9bae99237cd17ec0c02176bb145709.jpg

En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre:

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

La verdad de Rusia y China detrás de la disputa por Groenlandia Sputnik Mundo La verdad de Rusia y China detrás de la disputa por Groenlandia 2026-01-22T15:00+0000 true PT26M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

видео