La verdad de Rusia y China detrás de la disputa por Groenlandia
La verdad de Rusia y China detrás de la disputa por Groenlandia
Sputnik Mundo
22.01.2026
2026-01-22T15:00+0000
2026-01-22T15:00+0000
2026-01-22T15:00+0000
de moscú a la habana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/16/1170627162_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4b9bae99237cd17ec0c02176bb145709.jpg
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre:
La verdad de Rusia y China detrás de la disputa por Groenlandia
La verdad de Rusia y China detrás de la disputa por Groenlandia
La verdad de Rusia y China detrás de la disputa por Groenlandia
La UE está mostrando fuerza militar y resiliencia económica ante la presión de EEUU por apoderarse de Groenlandia. Pese a que la Administración Trump defiende su intención con la supuesta amenaza rusa y china, lo cierto es que Moscú y Pekín han mostrado poco interés por el tema, constatan los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov.
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre:
00:56
Introducción del programa
01:38
La verdadera posición de Rusia y China respecto a Groenlandia
07:09
Qué señal manda a Washington la 'escalada militar' de la UE
14:58
El objetivo real de Trump detrás de la retórica sobre 'amenaza rusa y china'
19:51
La verdadera razón del intento de 'acercamiento' de la UE hacia Rusia