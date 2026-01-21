Mundo
https://noticiaslatam.lat/20260121/limitan-la-velocidad-de-los-trenes-en-la-linea-madrid-barcelona-tras-la-tragedia-ferroviaria--1170567304.html
Limitan la velocidad de los trenes en la línea Madrid-Barcelona tras la tragedia ferroviaria
Limitan la velocidad de los trenes en la línea Madrid-Barcelona tras la tragedia ferroviaria
21.01.2026
2026-01-21T06:36+0000
2026-01-21T06:36+0000
La medida se produce en un contexto de alta sensibilidad en torno a la seguridad ferroviaria, tras la colisión entre dos trenes de alta velocidad ocurrida el 18 de enero en Adamuz, en el sur de España, que dejó alrededor de 40 personas fallecidas y decenas de heridos, uno de los accidentes más graves registrados en los últimos años en el país.Adif explicó que la restricción fue aplicada como medida preventiva, luego de que los conductores alertaran sobre baches y posibles anomalías en el trazado ferroviario.El funcionario, quien no dio su nombre, agregó que los equipos de mantenimiento revisarían las vías durante la noche y que, de no detectarse fallas adicionales, la restricción podría levantarse una vez concluidas las inspecciones técnicas correspondientes.Se eleva la presión sobre la red ferroviariaAdemás de la tragedia del 18 de enero, autoridades españolas confirmaron que durante el fin de semana y en este 20 de enero se registraron otros incidentes ferroviarios, como el ocurrido en Cataluña, que dejó una persona fallecida.Estos eventos han reavivado el debate público sobre el estado de la infraestructura y los protocolos de mantenimiento en este medio de transporte, así como sobre la necesidad de revisar de manera integral las condiciones de operación de los trenes de alta velocidad.El Ministerio de Transportes indicó que mantiene coordinación con Adif y con las empresas operadoras para garantizar la seguridad de los pasajeros, mientras continúan las investigaciones sobre la colisión de Adamuz y se evalúan posibles ajustes adicionales en la operación ferroviaria a corto plazo.Las autoridades subrayaron que la prioridad es restablecer la normalidad del servicio sin comprometer la seguridad.
06:36 GMT 21.01.2026
El gestor ferroviario español Adif ordenó reducir temporalmente la velocidad de los trenes de alta velocidad en tramos de la línea Madrid-Barcelona, tras denuncias de irregularidades en las vías y en medio de una semana marcada por diversos incidentes en este medio de transporte.
La medida se produce en un contexto de alta sensibilidad en torno a la seguridad ferroviaria, tras la colisión entre dos trenes de alta velocidad ocurrida el 18 de enero en Adamuz, en el sur de España, que dejó alrededor de 40 personas fallecidas y decenas de heridos, uno de los accidentes más graves registrados en los últimos años en el país.
Adif explicó que la restricción fue aplicada como medida preventiva, luego de que los conductores alertaran sobre baches y posibles anomalías en el trazado ferroviario.

"Se trata de una limitación temporal de velocidad. Maquinistas han reportado baches y se ha puesto por seguridad esa limitación", señaló un portavoz del operador a Reuters.

El funcionario, quien no dio su nombre, agregó que los equipos de mantenimiento revisarían las vías durante la noche y que, de no detectarse fallas adicionales, la restricción podría levantarse una vez concluidas las inspecciones técnicas correspondientes.
Se eleva la presión sobre la red ferroviaria

Además de la tragedia del 18 de enero, autoridades españolas confirmaron que durante el fin de semana y en este 20 de enero se registraron otros incidentes ferroviarios, como el ocurrido en Cataluña, que dejó una persona fallecida.
Estos eventos han reavivado el debate público sobre el estado de la infraestructura y los protocolos de mantenimiento en este medio de transporte, así como sobre la necesidad de revisar de manera integral las condiciones de operación de los trenes de alta velocidad.
El Ministerio de Transportes indicó que mantiene coordinación con Adif y con las empresas operadoras para garantizar la seguridad de los pasajeros, mientras continúan las investigaciones sobre la colisión de Adamuz y se evalúan posibles ajustes adicionales en la operación ferroviaria a corto plazo.
Las autoridades subrayaron que la prioridad es restablecer la normalidad del servicio sin comprometer la seguridad.
