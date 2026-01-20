Rusia lanza un ataque masivo contra objetivos militares en Ucrania en una jornada de combates
En respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones, contra empresas militares, la infraestructura energética y de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, informan desde el Ministerio de Defensa ruso.
"Los objetivos del ataque fueron alcanzados. Todos los blancos designados fueron destruidos", indica el informe diario.
Asimismo, las tropas rusas alcanzaron tres carros de combate, incluido un Leopard alemán, dos vehículos blindados Humvee, un Stryker, dos estaciones radar AN/TPQ-50 y dos obuses Paladin, todos producidos en EEUU, al igual que un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Vampire checa.
Además, Rusia asestó golpes contra los puestos de mando y los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 158 zonas.
En el último día, Ucrania perdió unos 1.240 militares, se desprende del comunicado de la entidad castrense. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 425 militares abatidos.
Se suman a estas bajas hasta 200 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, más de 230 en la de la agrupación Este, más de 185 en la del grupo Norte, más de 145 en la del grupo Sur y alrededor de 55 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó cuatro bombas guiadas, cinco proyectiles del sistema Himars y derribó 254 drones, agregaron desde el Ministerio.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 110.154 drones, 646 sistemas de misiles antiaéreos, 27.224 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.644 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.701 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 52.351 vehículos militares especiales.
