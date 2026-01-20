https://noticiaslatam.lat/20260120/rusia-lanza-un-ataque-masivo-contra-objetivos-militares-en-ucrania-en-una-jornada-de-combates-1170542087.html

Rusia lanza un ataque masivo contra objetivos militares en Ucrania en una jornada de combates

Rusia lanza un ataque masivo contra objetivos militares en Ucrania en una jornada de combates

En respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance... 20.01.2026, Sputnik Mundo

Asimismo, las tropas rusas alcanzaron tres carros de combate, incluido un Leopard alemán, dos vehículos blindados Humvee, un Stryker, dos estaciones radar AN/TPQ-50 y dos obuses Paladin, todos producidos en EEUU, al igual que un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Vampire checa.Además, Rusia asestó golpes contra los puestos de mando y los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 158 zonas.En el último día, Ucrania perdió unos 1.240 militares, se desprende del comunicado de la entidad castrense. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 425 militares abatidos.Se suman a estas bajas hasta 200 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, más de 230 en la de la agrupación Este, más de 185 en la del grupo Norte, más de 145 en la del grupo Sur y alrededor de 55 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó cuatro bombas guiadas, cinco proyectiles del sistema Himars y derribó 254 drones, agregaron desde el Ministerio.

