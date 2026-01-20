https://noticiaslatam.lat/20260120/carlos-slim-extiende-su-apuesta-por-el-petroleo-mexicano-con-nuevo-proyecto-1170529534.html

Carlos Slim extiende su apuesta por el petróleo mexicano con nuevo proyecto

Carlos Slim extiende su apuesta por el petróleo mexicano con nuevo proyecto

20.01.2026

A través de una notificación a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Zamajal, propiedad de Grupo Carso, informó sobre la transacción, la cual aún requiere el aval de las autoridades mexicanas correspondientes.En el aviso, se lee que, como parte de la compra, también se encargará de saldar una deuda que Fieldwood tiene con Lukoil por 330 millones de dólares.Con esta adquisición, Slim ahora posee la totalidad de los campos petroleros de Ichalkil & Pokoch, ubicados en el estado de Campeche (sureste), ya que Fieldwood poseía el 50% de participación, mientras que Grupo Carso tenía el 50% restante tras haber adquirido en 2024 la empresa Petrobal, por 530 millones de dólares.Fieldwood y Petrobal obtuvieron los derechos de explotación de estos campos como parte de las subastas de la zona conocida como Área Contractual 4, en 2015, durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).Los campos Ichakil & Pokoch tienen una extensión de 58 kilómetros cuadrados frente a la costa de Campeche y, hasta enero de 202, reportaba una producción de 11.500 barriles diarios de petróleo, según cifras de Global Energy.En su momento, Fieldwood anunció su intención de perforar dos pozos más, realizar una reparación mayor y tres menores con una inversión de más de 523 millones de dólares, con el fin de obtener más de 406 millones de barriles de crudo y más de 404.000 millones de pies cúbicos de gas hasta 2041.Medios como Bloomberg mencionan que, al menos desde 2023, Carlos Slim ha aumentado sus inversiones en el ramo petrolero, en contraste con firmas extranjeras que han decidido vender sus contratos sobre perforación y extracción al margen de la política energética de los gobiernos de la Cuarta Transformación que prioriza la participación de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).Desde entonces, el magnate, considerado el hombre más rico de México, ha adquirido el 80% de la empresa Talos México, con participación en los descubrimientos de aguas someras Zama, compró dos campos a la familia Baillères, y se asoció con Pemex para el desarrollo del megacampo de gas Lakach, en el golfo de México.La inversión total para estos tres proyectos es de más de 2.500 millones de dólares.

