Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260120/carlos-slim-extiende-su-apuesta-por-el-petroleo-mexicano-con-nuevo-proyecto-1170529534.html
Carlos Slim extiende su apuesta por el petróleo mexicano con nuevo proyecto
Carlos Slim extiende su apuesta por el petróleo mexicano con nuevo proyecto
Sputnik Mundo
El empresario mexicano, Carlos Slim, informó sobre la adquisición de Fieldwood México, subsidiaria de Lukoil, por un precio de 270 millones de dólares. 20.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-20T06:32+0000
2026-01-20T06:55+0000
américa latina
méxico
campeche
carlos slim
enrique peña nieto
lukoil
alberto bailleres
petróleo
📈 mercados y finanzas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/105350/37/1053503752_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_92c331638ece6afd38265425e7e1982d.jpg
A través de una notificación a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Zamajal, propiedad de Grupo Carso, informó sobre la transacción, la cual aún requiere el aval de las autoridades mexicanas correspondientes.En el aviso, se lee que, como parte de la compra, también se encargará de saldar una deuda que Fieldwood tiene con Lukoil por 330 millones de dólares.Con esta adquisición, Slim ahora posee la totalidad de los campos petroleros de Ichalkil &amp; Pokoch, ubicados en el estado de Campeche (sureste), ya que Fieldwood poseía el 50% de participación, mientras que Grupo Carso tenía el 50% restante tras haber adquirido en 2024 la empresa Petrobal, por 530 millones de dólares.Fieldwood y Petrobal obtuvieron los derechos de explotación de estos campos como parte de las subastas de la zona conocida como Área Contractual 4, en 2015, durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).Los campos Ichakil &amp; Pokoch tienen una extensión de 58 kilómetros cuadrados frente a la costa de Campeche y, hasta enero de 202, reportaba una producción de 11.500 barriles diarios de petróleo, según cifras de Global Energy.En su momento, Fieldwood anunció su intención de perforar dos pozos más, realizar una reparación mayor y tres menores con una inversión de más de 523 millones de dólares, con el fin de obtener más de 406 millones de barriles de crudo y más de 404.000 millones de pies cúbicos de gas hasta 2041.Medios como Bloomberg mencionan que, al menos desde 2023, Carlos Slim ha aumentado sus inversiones en el ramo petrolero, en contraste con firmas extranjeras que han decidido vender sus contratos sobre perforación y extracción al margen de la política energética de los gobiernos de la Cuarta Transformación que prioriza la participación de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).Desde entonces, el magnate, considerado el hombre más rico de México, ha adquirido el 80% de la empresa Talos México, con participación en los descubrimientos de aguas someras Zama, compró dos campos a la familia Baillères, y se asoció con Pemex para el desarrollo del megacampo de gas Lakach, en el golfo de México.La inversión total para estos tres proyectos es de más de 2.500 millones de dólares.
https://noticiaslatam.lat/20250903/1166082150.html
https://noticiaslatam.lat/20250930/1167051393.html
méxico
campeche
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/105350/37/1053503752_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_5f694eb94c008413cd52986dac128302.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, campeche, carlos slim, enrique peña nieto, lukoil, alberto bailleres, petróleo, 📈 mercados y finanzas
méxico, campeche, carlos slim, enrique peña nieto, lukoil, alberto bailleres, petróleo, 📈 mercados y finanzas

Carlos Slim extiende su apuesta por el petróleo mexicano con nuevo proyecto

06:32 GMT 20.01.2026 (actualizado: 06:55 GMT 20.01.2026)
© AP Photo / Dario Lopez-MillsFILE - In this Jan. 14, 2013 file photo, Mexican telecommunications tycoon Carlos Slim speaks during news conference at the Soumaya museum in Mexico City.
FILE - In this Jan. 14, 2013 file photo, Mexican telecommunications tycoon Carlos Slim speaks during news conference at the Soumaya museum in Mexico City. - Sputnik Mundo, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Síguenos en
El empresario mexicano, Carlos Slim, informó sobre la adquisición de Fieldwood México, subsidiaria de Lukoil, por un precio de 270 millones de dólares.
A través de una notificación a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Zamajal, propiedad de Grupo Carso, informó sobre la transacción, la cual aún requiere el aval de las autoridades mexicanas correspondientes.
En el aviso, se lee que, como parte de la compra, también se encargará de saldar una deuda que Fieldwood tiene con Lukoil por 330 millones de dólares.
Con esta adquisición, Slim ahora posee la totalidad de los campos petroleros de Ichalkil & Pokoch, ubicados en el estado de Campeche (sureste), ya que Fieldwood poseía el 50% de participación, mientras que Grupo Carso tenía el 50% restante tras haber adquirido en 2024 la empresa Petrobal, por 530 millones de dólares.
Gobierno de México da concesión de 30 años a empresa de Carlos Slim para generar electricidad - Sputnik Mundo, 1920, 03.09.2025
Gobierno de México da concesión de 30 años a empresa de Carlos Slim para generar electricidad
3 de septiembre 2025, 09:14 GMT
Fieldwood y Petrobal obtuvieron los derechos de explotación de estos campos como parte de las subastas de la zona conocida como Área Contractual 4, en 2015, durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Los campos Ichakil & Pokoch tienen una extensión de 58 kilómetros cuadrados frente a la costa de Campeche y, hasta enero de 202, reportaba una producción de 11.500 barriles diarios de petróleo, según cifras de Global Energy.
En su momento, Fieldwood anunció su intención de perforar dos pozos más, realizar una reparación mayor y tres menores con una inversión de más de 523 millones de dólares, con el fin de obtener más de 406 millones de barriles de crudo y más de 404.000 millones de pies cúbicos de gas hasta 2041.
Carlos Slim firma millonario contrato con Pemex - Sputnik Mundo, 1920, 30.09.2025
Carlos Slim firma millonario contrato con Pemex
30 de septiembre 2025, 23:41 GMT
Medios como Bloomberg mencionan que, al menos desde 2023, Carlos Slim ha aumentado sus inversiones en el ramo petrolero, en contraste con firmas extranjeras que han decidido vender sus contratos sobre perforación y extracción al margen de la política energética de los gobiernos de la Cuarta Transformación que prioriza la participación de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Desde entonces, el magnate, considerado el hombre más rico de México, ha adquirido el 80% de la empresa Talos México, con participación en los descubrimientos de aguas someras Zama, compró dos campos a la familia Baillères, y se asoció con Pemex para el desarrollo del megacampo de gas Lakach, en el golfo de México.
La inversión total para estos tres proyectos es de más de 2.500 millones de dólares.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала