Las FFAA rusas liberan 2 asentamientos y destruyen un sistema lanzacohetes múltiple ucraniano en un día

Las FFAA rusas liberan 2 asentamientos y destruyen un sistema lanzacohetes múltiple ucraniano en un día

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Pavlovka, en la región de Zaporozhie, y Novopávlovka, en la república popular de Donetsk

Por su parte, el grupo de fuerzas rusas Dniéper se hizo con el control de la localidad de Pavlovka, en la región de Zaporozhie.En el último día de combates, las Fuerzas Armadas rusas neutralizaron un carro de combate, 14 vehículos blindados, y un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano, se desprende del informe.Además, Rusia asestó golpes contra lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, la infraestructura de energía y de transporte utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, así como los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 152 zonas.Ucrania perdió unos 1.305 militares en las últimas 24 horas, agregan desde el ente castrense. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 400 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 225 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 270 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 170 militares.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó 12 bombas guiadas, dos misiles guiados de largo alcance Neptun ucranianos y derribó 122 drones.

