Las FFAA rusas liberan 2 asentamientos y destruyen un sistema lanzacohetes múltiple ucraniano en un día
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Pavlovka, en la región de Zaporozhie, y Novopávlovka, en la república popular de Donetsk, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en la última jornada, las tropas rusas alcanzaron un sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano, agregan desde el ente.
"Como resultado de operaciones decisivas, unidades del grupo de tropas Centro liberaron la localidad de Novopávlovka, en la república popular de Donetsk", reza el comunicado diario.
Por su parte, el grupo de fuerzas rusas Dniéper se hizo con el control de la localidad de Pavlovka, en la región de Zaporozhie.
En el último día de combates, las Fuerzas Armadas rusas neutralizaron un carro de combate, 14 vehículos blindados, y un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano, se desprende del informe.
Además, Rusia asestó golpes contra lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, la infraestructura de energía y de transporte utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, así como los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 152 zonas.
Ucrania perdió unos 1.305 militares en las últimas 24 horas, agregan desde el ente castrense. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 400 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 225 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 270 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 170 militares.
La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó 12 bombas guiadas, dos misiles guiados de largo alcance Neptun ucranianos y derribó 122 drones.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 109.900 drones, 646 sistemas de misiles antiaéreos, 27.207 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.643 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.681 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 52.258 vehículos militares especiales.
