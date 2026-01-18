Secuestro de Maduro, protestas por el mundo y pasajeros sin pantalones, entre las fotos de la semana
La actriz y cantante estadounidense Jennifer Lopez posando en la alfombra roja de la 83.ª edición del Globo de Oro en Beverly Hills.
El canciller alemán, Friedrich Merz, observa cómo el primer ministro indio, Narendra Modi, lanza una cometa durante la inauguración del Festival Internacional de Cometas en la ciudad india de Ahmedabad.
El vehículo blindado con Nicolás Maduro —secuestrado por EEUU— abandona el tribunal de Nueva York.
Un grupo de mujeres cruza una calle en Teherán en medio de las protestas que sacuden al país.
Los equipos de rescate operan entre los escombros luego de que una grúa de construcción cayera sobre un tren de pasajeros, Tailandia.
Un ferry situado en el lago húngaro Balaton, cubierto de hielo.
Una plataforma con participantes en el desfile del Carnaval de Negros y Blancos recorre las calles de la ciudad colombiana de Pasto.
Un hombre observando un incendio forestal desde su automóvil en Cerro Pirque, en la provincia argentina de Chubut.
Agricultores franceses duermen sobre fardos de paja frente al edificio del Parlamento de Francia durante las protestas contra el acuerdo de libre comercio Mercosur-UE y contra la política agrícola del Gobierno francés.
Pasajeros que circulan en el metro de Londres durante la campaña anual Viaje en metro sin pantalones.
El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, posan para las cámaras antes de tocar tambores tras su reunión.
Empleados de la defensa civil siria retiran un automóvil dañado tras los enfrentamientos en ese país.
Un funcionario de las fuerzas del orden rocía gas pimienta a un manifestante en la ciudad estadounidense de Minneapolis.
Consecuencias de las nevadas en la ciudad rusa de Petropávlovsk-Kamchatski, en el Lejano Oriente de Rusia.
Un grupo de creyentes ortodoxos participan en la procesión en conmemoración del día de San Basilio de Cesarea (también llamado Basilio el Grande) en Macedonia del Norte.
Aurora boreal sobre la Tierra, filmada desde la Estación Espacial Internacional.
El tren de Ded Moroz (el Papá Noel ruso) llega a San Petersburgo.
