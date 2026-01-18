Mundo
Secuestro de Maduro, protestas por el mundo y pasajeros sin pantalones, entre las fotos de la semana
Secuestro de Maduro, protestas por el mundo y pasajeros sin pantalones, entre las fotos de la semana
Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos 7 días. El secuestro del presidente... 18.01.2026, Sputnik Mundo
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
Secuestro de Maduro, protestas por el mundo y pasajeros sin pantalones, entre las fotos de la semana

09:01 GMT 18.01.2026
Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos 7 días. El secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante la agresión estadounidense contra el país, manifestaciones en EEUU, Irán y Francia, y el 'día sin pantalones' en el metro de Londres, entre las fotos de la semana.
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
© REUTERS Daniel Cole

La actriz y cantante estadounidense Jennifer Lopez posando en la alfombra roja de la 83.ª edición del Globo de Oro en Beverly Hills.

1/17
© AP Photo / Ajit Solanki

El canciller alemán, Friedrich Merz, observa cómo el primer ministro indio, Narendra Modi, lanza una cometa durante la inauguración del Festival Internacional de Cometas en la ciudad india de Ahmedabad.

2/17
© Sputnik / Alexei Alekseyev / Acceder al contenido multimedia

El vehículo blindado con Nicolás Maduro —secuestrado por EEUU— abandona el tribunal de Nueva York.

3/17
© AP Photo / Vahid Salemi

Un grupo de mujeres cruza una calle en Teherán en medio de las protestas que sacuden al país.

4/17
© AP Photo / Sakchai Lalit

Los equipos de rescate operan entre los escombros luego de que una grúa de construcción cayera sobre un tren de pasajeros, Tailandia.

5/17
© REUTERS Marton Monus

Un ferry situado en el lago húngaro Balaton, cubierto de hielo.

6/17
© AP Photo / Ivan Valencia

Una plataforma con participantes en el desfile del Carnaval de Negros y Blancos recorre las calles de la ciudad colombiana de Pasto.

7/17
© REUTERS Matias Garay

Un hombre observando un incendio forestal desde su automóvil en Cerro Pirque, en la provincia argentina de Chubut.

8/17
© REUTERS Abdul Saboor

Agricultores franceses duermen sobre fardos de paja frente al edificio del Parlamento de Francia durante las protestas contra el acuerdo de libre comercio Mercosur-UE y contra la política agrícola del Gobierno francés.

9/17
© AP Photo / Frank Augstein

Pasajeros que circulan en el metro de Londres durante la campaña anual Viaje en metro sin pantalones.

10/17
© REUTERS YONHAP NEWS AGENCY

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, posan para las cámaras antes de tocar tambores tras su reunión.

11/17
© AP Photo / Omar Albam

Empleados de la defensa civil siria retiran un automóvil dañado tras los enfrentamientos en ese país.

12/17
© AP Photo / Adam Gray

Un funcionario de las fuerzas del orden rocía gas pimienta a un manifestante en la ciudad estadounidense de Minneapolis.

13/17
© Sputnik / Alexandr Piragis / Acceder al contenido multimedia

Consecuencias de las nevadas en la ciudad rusa de Petropávlovsk-Kamchatski, en el Lejano Oriente de Rusia.

14/17
© AP Photo / Boris Grdanoski

Un grupo de creyentes ortodoxos participan en la procesión en conmemoración del día de San Basilio de Cesarea (también llamado Basilio el Grande) en Macedonia del Norte.

15/17
© REUTERS JAXA/Kimiya Yui

Aurora boreal sobre la Tierra, filmada desde la Estación Espacial Internacional.

16/17
© Sputnik / Artem Pryahin / Acceder al contenido multimedia

El tren de Ded Moroz (el Papá Noel ruso) llega a San Petersburgo.

17/17
