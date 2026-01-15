Mundo
Por todo lo alto
'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
https://noticiaslatam.lat/20260115/union-contra-eeuu-petro-llama-a-los-ejercitos-sudamericanos-a-aliarse-1170329548.html
¿Unión contra EEUU? Petro llama a los ejércitos sudamericanos a aliarse
¿Unión contra EEUU? Petro llama a los ejércitos sudamericanos a aliarse
El presidente colombiano, Gustavo Petro, hizo un llamado a los ejércitos de la región a unirse con el fin de combatir el narcotráfico y en paralelo disuadir... 15.01.2026, Sputnik Mundo
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para también analizar el impacto regional de la reunión sostenida en Lima entre el presidente peruano, José Jerí y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.
2026
Darío Orellana
Darío Orellana
Noticias
¿Unidos contra EEUU? Petro llama a los ejércitos Sudamericanos a aliarse
¿Unidos contra EEUU? Petro llama a los ejércitos Sudamericanos a aliarse
gustavo petro, josé jerí , lima, chile, eeuu, seguridad, josé antonio kast
gustavo petro, josé jerí , lima, chile, eeuu, seguridad, josé antonio kast, видео

¿Unión contra EEUU? Petro llama a los ejércitos sudamericanos a aliarse

15:00 GMT 15.01.2026
Darío Orellana
Desde Rusia
Todos los artículos
Alberto García
Desde Rusia
Todos los artículos
El presidente colombiano, Gustavo Petro, hizo un llamado a los ejércitos de la región a unirse con el fin de combatir el narcotráfico y en paralelo disuadir cualquier iniciativa de irrupción armada por parte de EEUU.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para también analizar el impacto regional de la reunión sostenida en Lima entre el presidente peruano, José Jerí y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.
