¿Unión contra EEUU? Petro llama a los ejércitos sudamericanos a aliarse
¿Unión contra EEUU? Petro llama a los ejércitos sudamericanos a aliarse
2026-01-15T15:00+0000
El presidente colombiano, Gustavo Petro, hizo un llamado a los ejércitos de la región a unirse con el fin de combatir el narcotráfico y en paralelo disuadir cualquier iniciativa de irrupción armada por parte de EEUU.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para también analizar el impacto regional de la reunión sostenida en Lima entre el presidente peruano, José Jerí y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.