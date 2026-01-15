https://noticiaslatam.lat/20260115/el-falso-triunfo-de-eeuu-en-america-latina-y-el-caribe-1170391566.html
El falso triunfo de EEUU en América Latina y el Caribe
El fanfarroneo de Donald Trump no logra tapar la cada vez más evidente impotencia estadounidense por subyugar al continente. El chavismo sigue al mando de... 15.01.2026, Sputnik Mundo
En otras palabras, la llamada Doctrina Donroe no es más que un listado de deseos de su autor, que apuntan a quedar solo en sueños, coinciden Manuel Galeazzi y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya de @SINLINEAMXnoticias y @SputnikMundo.El pódcast también desmiente los bulos occidentales sobre las protestas en Irán y explica por qué EEUU sí tomaría Groenlandia.
El fanfarroneo de Donald Trump no logra tapar la cada vez más evidente impotencia estadounidense por subyugar al continente. El chavismo sigue al mando de Venezuela, México rechaza negociar su soberanía, Cuba prometió defenderse "hasta la última gota de sangre", mientras que el presidente colombiano se mostró dispuesto a tomar "de nuevo las armas".
En otras palabras, la llamada Doctrina Donroe no es más que un listado de deseos de su autor, que apuntan a quedar solo en sueños, coinciden Manuel Galeazzi y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya de @SINLINEAMXnoticias y @SputnikMundo.
El pódcast también desmiente los bulos occidentales sobre las protestas en Irán y explica por qué EEUU sí tomaría Groenlandia.