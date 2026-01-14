https://noticiaslatam.lat/20260114/venezuela-centra-la-llamada-entre-putin-y-lula-comunican-desde-el-kremlin-1170366133.html
Venezuela centra la llamada entre Putin y Lula, comunican desde el Kremlin
Venezuela centra la llamada entre Putin y Lula, comunican desde el Kremlin
Sputnik Mundo
La crisis militar entre EEUU y Venezuela, y la cooperación bilateral, centraron la conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su par... 14.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-14T15:24+0000
2026-01-14T15:24+0000
2026-01-14T15:33+0000
vladímir putin
américa latina
brasil
rusia
luiz inacio lula da silva
📰 crisis militar entre eeuu y venezuela
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/09/1165319641_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_91b45f224384d2dba04c6ddd9f1b69b5.jpg
Agrega que Vladímir Putin y Luiz Inacio Lula da Silva acordaron continuar coordinando esfuerzos, incluso en el marco de la ONU y a través de los BRICS, para reducir la tensión en América Latina y otras regiones.En el contexto de la próxima reunión de la Comisión de Alto Nivel ruso-brasileña, que tendrá lugar en febrero, los mandatarios debatieron en detalle cuestiones para seguir desarrollando la cooperación bilateral en diversas áreas.EEUU llevó a cabo un importante ataque militar contra Venezuela en la madrugada del 3 de enero, secuestrando a su mandatario, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por diversos delitos vinculados al narcotráfico.La agresión a Venezuela llegó tras meses de una creciente tensión, desatada en agosto con una operación militar de EEUU en el Caribe, que incluyó decenas de ataques contra supuestas "narcolanchas", en los que fueron asesinadas más de 100 personas.
brasil
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/09/1165319641_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_3318331c69fa520d179489ab3590d87f.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladímir putin, brasil, rusia, luiz inacio lula da silva, 📰 crisis militar entre eeuu y venezuela
vladímir putin, brasil, rusia, luiz inacio lula da silva, 📰 crisis militar entre eeuu y venezuela
Venezuela centra la llamada entre Putin y Lula, comunican desde el Kremlin
15:24 GMT 14.01.2026 (actualizado: 15:33 GMT 14.01.2026)
La crisis militar entre EEUU y Venezuela, y la cooperación bilateral, centraron la conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su par brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, informaron desde el Kremlin. La llamada se produjo por iniciativa de la parte de Brasil.
"Los líderes intercambiaron puntos de vista sobre temas internacionales de actualidad, con especial atención a la situación en Venezuela. Destacaron los enfoques fundamentales compartidos por Rusia y Brasil para garantizar la soberanía estatal y los intereses nacionales de la República bolivariana", indica el comunicado.
Agrega que Vladímir Putin y Luiz Inacio Lula da Silva acordaron continuar coordinando esfuerzos, incluso en el marco de la ONU y a través de los BRICS, para reducir la tensión en América Latina y otras regiones.
En el contexto de la próxima reunión de la Comisión de Alto Nivel ruso-brasileña, que tendrá lugar en febrero, los mandatarios debatieron en detalle cuestiones para seguir desarrollando la cooperación bilateral en diversas áreas.
EEUU llevó a cabo un importante ataque militar contra Venezuela
en la madrugada del 3 de enero, secuestrando a su mandatario, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por diversos delitos vinculados al narcotráfico.
La agresión a Venezuela llegó tras meses de una creciente tensión,
desatada en agosto con una operación militar de EEUU en el Caribe, que incluyó decenas de ataques contra supuestas "narcolanchas", en los que fueron asesinadas más de 100 personas.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.