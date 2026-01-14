Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260114/venezuela-centra-la-llamada-entre-putin-y-lula-comunican-desde-el-kremlin-1170366133.html
Venezuela centra la llamada entre Putin y Lula, comunican desde el Kremlin
Venezuela centra la llamada entre Putin y Lula, comunican desde el Kremlin
Sputnik Mundo
La crisis militar entre EEUU y Venezuela, y la cooperación bilateral, centraron la conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su par... 14.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-14T15:24+0000
2026-01-14T15:33+0000
vladímir putin
américa latina
brasil
rusia
luiz inacio lula da silva
📰 crisis militar entre eeuu y venezuela
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/09/1165319641_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_91b45f224384d2dba04c6ddd9f1b69b5.jpg
Agrega que Vladímir Putin y Luiz Inacio Lula da Silva acordaron continuar coordinando esfuerzos, incluso en el marco de la ONU y a través de los BRICS, para reducir la tensión en América Latina y otras regiones.En el contexto de la próxima reunión de la Comisión de Alto Nivel ruso-brasileña, que tendrá lugar en febrero, los mandatarios debatieron en detalle cuestiones para seguir desarrollando la cooperación bilateral en diversas áreas.EEUU llevó a cabo un importante ataque militar contra Venezuela en la madrugada del 3 de enero, secuestrando a su mandatario, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por diversos delitos vinculados al narcotráfico.La agresión a Venezuela llegó tras meses de una creciente tensión, desatada en agosto con una operación militar de EEUU en el Caribe, que incluyó decenas de ataques contra supuestas "narcolanchas", en los que fueron asesinadas más de 100 personas.
brasil
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/09/1165319641_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_3318331c69fa520d179489ab3590d87f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladímir putin, brasil, rusia, luiz inacio lula da silva, 📰 crisis militar entre eeuu y venezuela
vladímir putin, brasil, rusia, luiz inacio lula da silva, 📰 crisis militar entre eeuu y venezuela

Venezuela centra la llamada entre Putin y Lula, comunican desde el Kremlin

15:24 GMT 14.01.2026 (actualizado: 15:33 GMT 14.01.2026)
© Sputnik / PoolEl presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin
El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin - Sputnik Mundo, 1920, 14.01.2026
© Sputnik / Pool
Síguenos en
La crisis militar entre EEUU y Venezuela, y la cooperación bilateral, centraron la conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su par brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, informaron desde el Kremlin. La llamada se produjo por iniciativa de la parte de Brasil.

"Los líderes intercambiaron puntos de vista sobre temas internacionales de actualidad, con especial atención a la situación en Venezuela. Destacaron los enfoques fundamentales compartidos por Rusia y Brasil para garantizar la soberanía estatal y los intereses nacionales de la República bolivariana", indica el comunicado.

Agrega que Vladímir Putin y Luiz Inacio Lula da Silva acordaron continuar coordinando esfuerzos, incluso en el marco de la ONU y a través de los BRICS, para reducir la tensión en América Latina y otras regiones.
En el contexto de la próxima reunión de la Comisión de Alto Nivel ruso-brasileña, que tendrá lugar en febrero, los mandatarios debatieron en detalle cuestiones para seguir desarrollando la cooperación bilateral en diversas áreas.
EEUU llevó a cabo un importante ataque militar contra Venezuela en la madrugada del 3 de enero, secuestrando a su mandatario, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por diversos delitos vinculados al narcotráfico.
La agresión a Venezuela llegó tras meses de una creciente tensión, desatada en agosto con una operación militar de EEUU en el Caribe, que incluyó decenas de ataques contra supuestas "narcolanchas", en los que fueron asesinadas más de 100 personas.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала