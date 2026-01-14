https://noticiaslatam.lat/20260114/venezuela-centra-la-llamada-entre-putin-y-lula-comunican-desde-el-kremlin-1170366133.html

Venezuela centra la llamada entre Putin y Lula, comunican desde el Kremlin

14.01.2026

Agrega que Vladímir Putin y Luiz Inacio Lula da Silva acordaron continuar coordinando esfuerzos, incluso en el marco de la ONU y a través de los BRICS, para reducir la tensión en América Latina y otras regiones.En el contexto de la próxima reunión de la Comisión de Alto Nivel ruso-brasileña, que tendrá lugar en febrero, los mandatarios debatieron en detalle cuestiones para seguir desarrollando la cooperación bilateral en diversas áreas.EEUU llevó a cabo un importante ataque militar contra Venezuela en la madrugada del 3 de enero, secuestrando a su mandatario, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por diversos delitos vinculados al narcotráfico.La agresión a Venezuela llegó tras meses de una creciente tensión, desatada en agosto con una operación militar de EEUU en el Caribe, que incluyó decenas de ataques contra supuestas "narcolanchas", en los que fueron asesinadas más de 100 personas.

