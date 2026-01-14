https://noticiaslatam.lat/20260114/lavrov-califica-las-acciones-de-eeuu-en-venezuela-como-grave-violacion-del-derecho-internacional-1170360336.html
Lavrov califica las acciones de EEUU en Venezuela como grave violación del derecho internacional
Sputnik Mundo
14.01.2026
2026-01-14T10:58+0000
2026-01-14T10:58+0000
2026-01-14T11:22+0000
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/18/1165797070_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_820fa7f735614ec92c3ef95d62f562a0.jpg
Agregó que Venezuela era precisamente uno de esos Estados, "por lo que nuestras evaluaciones fundamentales de la operación ilegal llevada a cabo por Estados Unidos siguen siendo válidas y son compartidas por la abrumadora mayoría de los Estados de la mayoría global, los países del sur global y del este global."Solo los europeos occidentales y otros aliados de Washington intentan vergonzosamente evitar hacer evaluaciones basadas en principios, aunque todos comprenden que esto constituye una grave violación del derecho internacional", subrayó el canciller ruso.Además, Lavrov señaló que Rusia y Venezuela tienen una larga historia de relaciones estratégicas, y Moscú está comprometido con los acuerdos alcanzados anteriormente.EEUU llevó a cabo un importante ataque militar contra Venezuela en la madrugada del 3 de enero, secuestrando a su mandatario, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por diversos delitos vinculados al narcotráfico.La agresión a Venezuela llegó tras meses de una creciente tensión, desatada en agosto con una operación militar de EEUU en el Caribe, que incluyó decenas de ataques contra supuestas "narcolanchas", en los que fueron asesinadas más de 100 personas.
https://noticiaslatam.lat/20260110/tras-la-intervencion-en-venezuela-america-latina-debe-armar-una-politica-de-diversificacion-dice-1170213693.html
eeuu
venezuela
Lavrov califica las acciones de EEUU en Venezuela como grave violación del derecho internacional
10:58 GMT 14.01.2026 (actualizado: 11:22 GMT 14.01.2026)
La evaluación fundamental de Rusia sobre la operación ilegal de Estados Unidos en Venezuela sigue siendo válida: es una grave violación del derecho internacional, señaló el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Agregó que la mayoría de los países también consideran ilegal esta acción.
"Nuestra postura se mantiene inalterada. Esta postura es fundamental, basada en el respeto a la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados, cuyos Gobiernos representan naturalmente los intereses de toda su población", declaró Serguéi Lavrov en una conferencia de prensa en respuesta a una pregunta de Sputnik.
Agregó que Venezuela era precisamente uno de esos Estados, "por lo que nuestras evaluaciones fundamentales de la operación ilegal llevada a cabo por Estados Unidos siguen siendo válidas y son compartidas por la abrumadora mayoría de los Estados de la mayoría global, los países del sur global y del este global.
"Solo los europeos occidentales y otros aliados de Washington intentan vergonzosamente evitar hacer evaluaciones basadas en principios, aunque todos comprenden que esto constituye una grave violación del derecho internacional", subrayó el canciller ruso.
Además, Lavrov señaló que Rusia y Venezuela tienen una larga historia de relaciones estratégicas, y Moscú está comprometido con los acuerdos alcanzados anteriormente.
EEUU llevó a cabo un importante ataque militar contra Venezuela
en la madrugada del 3 de enero, secuestrando a su mandatario, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por diversos delitos vinculados al narcotráfico.
La agresión a Venezuela llegó tras meses de una creciente tensión,
desatada en agosto con una operación militar de EEUU en el Caribe, que incluyó decenas de ataques contra supuestas "narcolanchas", en los que fueron asesinadas más de 100 personas.
