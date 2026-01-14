https://noticiaslatam.lat/20260114/eeuu-retira-personal-de-sus-bases-militares-clave-en-oriente-medio-mientras-crece-la-tension-en-la-1170365216.html

EEUU retira personal de sus bases militares clave en Oriente Medio mientras crece la tensión en la región, reportan medios

EEUU retira personal de sus bases militares clave en Oriente Medio mientras crece la tensión en la región, reportan medios

EEUU está retirando parte de su personal militar de bases clave en Oriente Medio ante la tensión en torno a Irán, informa 'Reuters', citando a un funcionario...

Según un funcionario estadounidense, a algunos militares se les aconsejó abandonar, entre otros lugares, la base aérea de Al Udeid en Catar. Previamente, el mandatario de EEUU, Donald Trump, amenazó con atacar a Irán si se atacaban instalaciones militares y comerciales estadounidenses.A su vez, El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baguer Galibaf, advirtió que los objetivos estadounidenses en Oriente Medio se convertirían en objetivos legítimos en respuesta a la agresión estadounidense. Teherán enfatizó que actualmente no planea tomar medidas preventivas y que está comprometido con las negociaciones, pero que está preparado para la guerra si es necesario.

