EEUU retira personal de sus bases militares clave en Oriente Medio mientras crece la tensión en la región, reportan medios
EEUU retira personal de sus bases militares clave en Oriente Medio mientras crece la tensión en la región, reportan medios
Sputnik Mundo
EEUU está retirando parte de su personal militar de bases clave en Oriente Medio ante la tensión en torno a Irán, informa 'Reuters', citando a un funcionario... 14.01.2026
Según un funcionario estadounidense, a algunos militares se les aconsejó abandonar, entre otros lugares, la base aérea de Al Udeid en Catar. Previamente, el mandatario de EEUU, Donald Trump, amenazó con atacar a Irán si se atacaban instalaciones militares y comerciales estadounidenses.A su vez, El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baguer Galibaf, advirtió que los objetivos estadounidenses en Oriente Medio se convertirían en objetivos legítimos en respuesta a la agresión estadounidense. Teherán enfatizó que actualmente no planea tomar medidas preventivas y que está comprometido con las negociaciones, pero que está preparado para la guerra si es necesario.
Según un funcionario estadounidense, a algunos militares se les aconsejó abandonar, entre otros lugares, la base aérea de Al Udeid en Catar.
"Tres diplomáticos afirmaron que se había ordenado a algunos miembros del personal que abandonaran la base [Al Udeid], aunque no había indicios inmediatos de que se estuvieran trasladando grandes cantidades de tropas en autobús a un estadio de fútbol o a un centro comercial, como ocurrió horas antes de un ataque con misiles iraní el año pasado", indica el medio.
Previamente, el mandatario de EEUU, Donald Trump, amenazó con atacar a Irán
si se atacaban instalaciones militares y comerciales estadounidenses.
A su vez, El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baguer Galibaf, advirtió que los objetivos estadounidenses en Oriente Medio se convertirían en objetivos legítimos en respuesta a la agresión estadounidense. Teherán enfatizó que actualmente no planea tomar medidas preventivas y que está comprometido con las negociaciones, pero que está preparado para la guerra si es necesario.