Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260114/eeuu-retira-personal-de-sus-bases-militares-clave-en-oriente-medio-mientras-crece-la-tension-en-la-1170365216.html
EEUU retira personal de sus bases militares clave en Oriente Medio mientras crece la tensión en la región, reportan medios
EEUU retira personal de sus bases militares clave en Oriente Medio mientras crece la tensión en la región, reportan medios
Sputnik Mundo
EEUU está retirando parte de su personal militar de bases clave en Oriente Medio ante la tensión en torno a Irán, informa 'Reuters', citando a un funcionario... 14.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-14T17:53+0000
2026-01-14T17:53+0000
irán
eeuu
🌍 oriente medio
defensa
🛡️ fuerzas armadas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/105342/14/1053421489_0:109:2145:1315_1920x0_80_0_0_df2f688b34e822085d433096d6bfee1b.jpg
Según un funcionario estadounidense, a algunos militares se les aconsejó abandonar, entre otros lugares, la base aérea de Al Udeid en Catar. Previamente, el mandatario de EEUU, Donald Trump, amenazó con atacar a Irán si se atacaban instalaciones militares y comerciales estadounidenses.A su vez, El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baguer Galibaf, advirtió que los objetivos estadounidenses en Oriente Medio se convertirían en objetivos legítimos en respuesta a la agresión estadounidense. Teherán enfatizó que actualmente no planea tomar medidas preventivas y que está comprometido con las negociaciones, pero que está preparado para la guerra si es necesario.
https://noticiaslatam.lat/20260112/1170295212.html
irán
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/105342/14/1053421489_122:0:2021:1424_1920x0_80_0_0_46b59b0e3dae5eeea390841e206e1b09.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
irán, eeuu, 🌍 oriente medio, 🛡️ fuerzas armadas
irán, eeuu, 🌍 oriente medio, 🛡️ fuerzas armadas

EEUU retira personal de sus bases militares clave en Oriente Medio mientras crece la tensión en la región, reportan medios

17:53 GMT 14.01.2026
CC BY 2.0 / Expert Infantry / Best Army Photos 2Un soldado de las Fuerzas Armadas de los EEUU
Un soldado de las Fuerzas Armadas de los EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 14.01.2026
CC BY 2.0 / Expert Infantry / Best Army Photos 2
Síguenos en
EEUU está retirando parte de su personal militar de bases clave en Oriente Medio ante la tensión en torno a Irán, informa 'Reuters', citando a un funcionario estadounidense. Esto sucede tras las declaraciones de la Casa Blanca sobre el posible uso de la fuerza militar contra Irán.
Según un funcionario estadounidense, a algunos militares se les aconsejó abandonar, entre otros lugares, la base aérea de Al Udeid en Catar.

"Tres diplomáticos afirmaron que se había ordenado a algunos miembros del personal que abandonaran la base [Al Udeid], aunque no había indicios inmediatos de que se estuvieran trasladando grandes cantidades de tropas en autobús a un estadio de fútbol o a un centro comercial, como ocurrió horas antes de un ataque con misiles iraní el año pasado", indica el medio.

Previamente, el mandatario de EEUU, Donald Trump, amenazó con atacar a Irán si se atacaban instalaciones militares y comerciales estadounidenses.
A su vez, El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baguer Galibaf, advirtió que los objetivos estadounidenses en Oriente Medio se convertirían en objetivos legítimos en respuesta a la agresión estadounidense. Teherán enfatizó que actualmente no planea tomar medidas preventivas y que está comprometido con las negociaciones, pero que está preparado para la guerra si es necesario.
Irán nombra a los países occidentales responsables de las protestas - Sputnik Mundo, 1920, 12.01.2026
Internacional
Irán nombra a los "países occidentales" responsables de las protestas
12 de enero, 08:59 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала