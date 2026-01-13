https://noticiaslatam.lat/20260113/la-fiscalia-de-corea-del-sur-solicita-la-pena-de-muerte-para-el-expresidente-yoon-suk-yeol-1170331992.html

La Fiscalía de Corea del Sur solicita la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol

La Fiscalía de Corea del Sur solicita la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol

Sputnik Mundo

La Fiscalía de Corea del Sur solicitó la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol (2022-2025) acusado de organizar una rebelión debido a su breve... 13.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-13T15:17+0000

2026-01-13T15:17+0000

2026-01-13T15:17+0000

internacional

yoon suk yeol

corea del sur

🌏 asia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/0d/1170333773_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ccd4e7b98e23a19d0986b01f15edf983.jpg

Tras el intento de instaurar la ley marcial, el mandatario fue sometido a un proceso de destitución, que el Tribunal Constitucional ratificó el pasado 4 de abril. Desde entonces, Yoon es investigado por presuntos delitos de traición, rebelión y abuso de poder. También están bajo investigación el exministro de Defensa Kim Yong-hyun y altos mandos de las Fuerzas Armadas.En paralelo, la ex primera dama y esposa del expresidente, Kim Keon-hee, fue detenida por cargos de manipulación de valores, interferencia electoral y recepción de sobornos.Además, la investigación encausó a más de 20 personas, entre ellas el exministro del Interior Lee Sang-min, el exdirector del Servicio de Inteligencia Nacional (NIS, por sus siglas en inglés) Cho Tae-yong y el ex primer ministro Han Duck-soo, en particular, por haber prestado falso testimonio bajo juramento ante el Tribunal Constitucional y la Asamblea Nacional.

https://noticiaslatam.lat/20251215/1169445447.html

corea del sur

🌏 asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

yoon suk yeol, corea del sur, 🌏 asia