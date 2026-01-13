Mundo
La Fiscalía de Corea del Sur solicita la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol
La Fiscalía de Corea del Sur solicita la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol
La Fiscalía de Corea del Sur solicitó la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol (2022-2025) acusado de organizar una rebelión debido a su breve... 13.01.2026, Sputnik Mundo
Tras el intento de instaurar la ley marcial, el mandatario fue sometido a un proceso de destitución, que el Tribunal Constitucional ratificó el pasado 4 de abril. Desde entonces, Yoon es investigado por presuntos delitos de traición, rebelión y abuso de poder. También están bajo investigación el exministro de Defensa Kim Yong-hyun y altos mandos de las Fuerzas Armadas.En paralelo, la ex primera dama y esposa del expresidente, Kim Keon-hee, fue detenida por cargos de manipulación de valores, interferencia electoral y recepción de sobornos.Además, la investigación encausó a más de 20 personas, entre ellas el exministro del Interior Lee Sang-min, el exdirector del Servicio de Inteligencia Nacional (NIS, por sus siglas en inglés) Cho Tae-yong y el ex primer ministro Han Duck-soo, en particular, por haber prestado falso testimonio bajo juramento ante el Tribunal Constitucional y la Asamblea Nacional.
La Fiscalía de Corea del Sur solicita la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol

© Jung Yeon-jeYoon Suk Yeol, derrocado presidente de Corea del Sur, asiste a su juicio penal en una sala del Tribunal del Distrito Central de Seúl en Seúl el lunes 21 de abril de 2025
La Fiscalía de Corea del Sur solicitó la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol (2022-2025) acusado de organizar una rebelión debido a su breve imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, informa la agencia 'Yonhap'.

"La Fiscalía pidió la pena capital para el expresidente Yoon Suk Yeol por la imposición de la ley marcial", comunica el medio.

Tras el intento de instaurar la ley marcial, el mandatario fue sometido a un proceso de destitución, que el Tribunal Constitucional ratificó el pasado 4 de abril. Desde entonces, Yoon es investigado por presuntos delitos de traición, rebelión y abuso de poder. También están bajo investigación el exministro de Defensa Kim Yong-hyun y altos mandos de las Fuerzas Armadas.
En paralelo, la ex primera dama y esposa del expresidente, Kim Keon-hee, fue detenida por cargos de manipulación de valores, interferencia electoral y recepción de sobornos.
Además, la investigación encausó a más de 20 personas, entre ellas el exministro del Interior Lee Sang-min, el exdirector del Servicio de Inteligencia Nacional (NIS, por sus siglas en inglés) Cho Tae-yong y el ex primer ministro Han Duck-soo, en particular, por haber prestado falso testimonio bajo juramento ante el Tribunal Constitucional y la Asamblea Nacional.
