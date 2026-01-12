https://noticiaslatam.lat/20260112/las-ffaa-de-rusia-liberan-otra-localidad-y-destruyen-2-sistemas-grad-ucranianos-en-un-dia-1170295468.html
Las FFAA de Rusia liberan otra localidad y destruyen 2 sistemas Grad ucranianos en un día
12.01.2026
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Novoboikóvskoye, en la región de Zaporozhie, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en la última jornada, las tropas rusas neutralizaron dos vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples Grad ucranianos.
"Las operaciones decisivas de unidades del grupo de tropas Dniéper resultaron en la liberación de la localidad de Novoboikóvskoye en la región de Zaporozhie", indica el informe diario.
Asimismo, las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones de energía e infraestructura de transporte utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, aeródromos militares, una empresa de producción y almacenamiento de drones de largo alcance, así como los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 157 zonas.
Las tropas rusas también alcanzaron dos vehículos blindados de transporte de tropas M113, tres Humvee, un Stryker, un obús Paladin, todos fabricados en EEUU, un vehículo blindado Puma italiano, un Bushmaster australiano, así como un obús Krab polaco y un Archer sueco.
Ucrania perdió unos 1.265 militares en las últimas 24 horas. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 400 militares abatidos.
Se suman a estas bajas más de 180 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, hasta 205 en la de la agrupación Este, más de 240 en la del grupo Norte, más de 190 en la del grupo Sur y alrededor de 50 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó cinco bombas guiadas, cuatro proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 52 vehículos aéreos no tripulados.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 108.458 drones, 645 sistemas de misiles antiaéreos, 27.074 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.640 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.517 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 51.537 vehículos militares especiales.
