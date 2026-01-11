https://noticiaslatam.lat/20260111/los-viajes-de-senadores-argentinos-al-exterior-se-redujeron-en-un-90-segun-medio-1170268093.html

Los viajes de los senadores argentinos al exterior se redujeron en un 90%, según medio

Según una investigación del diario 'Clarín' basada en datos oficiales, las misiones al exterior pasaron de 108 en 2015 a solo 10 en 2025. Esta tendencia a la... 11.01.2026, Sputnik Mundo

La razón principal de este desplome radica en las estrictas restricciones presupuestarias implementadas por el Gobierno actual, que prácticamente ha dejado de cubrir los costos de pasajes y viáticos para misiones internacionales.Aunque la pandemia causó una parálisis casi total entre 2020 y 2021 (con solo seis y ocho viajes respectivamente), la recuperación posterior fue breve. Para 2024 y 2025, las cifras volvieron a caer a niveles mínimos históricos.El análisis de los datos muestra un declive sostenido tras 2017, cuando aún se registraban más de cien viajes anuales. Luego de un ligero repunte en 2022 y 2023 con cerca de 40 salidas, la consolidación de la política de austeridad en los últimos dos años ha limitado la presencia de los legisladores en foros mundiales, priorizando el ahorro de recursos públicos sobre la representación presencial en el extranjero.Una exlegisladora señaló para el medio que el 'efecto escrache' ha sido otro de los factores que han mermado los viajes de los senadores al exterior. Al respecto, señala que si bien dichas misiones sirven para el cruce de información y el enriquecimiento de la labor, gozan de mala prensa.Por otro lado, el medio destaca que, a nivel mundial, los organismos o fundaciones que patrocinan las visitas de legisladores han visto sus recursos recortados, lo que ha mermado dicho financiamiento.

