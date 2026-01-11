https://noticiaslatam.lat/20260111/las-tropas-rusas-liberan-una-localidad-y-abaten-mas-de-1300-soldados-ucranianos-en-un-dia-de-1170270894.html

Las tropas rusas liberan una localidad y abaten más de 1.300 soldados ucranianos en un día de combates

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Belogorie, en la región de Zaporozhie, en la última jornada, reportan desde el Ministerio de Defensa... 11.01.2026, Sputnik Mundo

En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 400 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 200 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 160 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 290 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 75 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 205 militares.Asimismo, las FFAA rusas asestaron golpes contra una empresa militar, instalaciones de energía e infraestructura de transporte utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, así como contra los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 149 zonas.Las tropas rusas también neutralizaron 15 vehículos blindados, incluidos un VAB francés y un Bradley estadounidense, al igual que dos obuses АS-90 británicos.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó dos bombas guiadas y derribó 130 drones.

