Las tropas rusas liberan una localidad y abaten más de 1.300 soldados ucranianos en un día de combates
Sputnik Mundo
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Belogorie, en la región de Zaporozhie, en la última jornada, reportan desde el Ministerio de Defensa... 11.01.2026, Sputnik Mundo
defensa
rusia
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/0b/1170270948_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c6b5d1491de2b4f5fd228393b9cdd998.jpg
https://noticiaslatam.lat/20260111/1170271590.html
ucrania
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Belogorie, en la región de Zaporozhie, en la última jornada, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en el mismo período de tiempo, Rusia registró unas 1.330 bajas militares ucranianas.
"Las operaciones activas y enérgicas de unidades del grupo de tropas Dniéper resultaron en la liberación de la localidad de Belogorie, en la región de Zaporozhie", señala el comunicado diario.
En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 400 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 200 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 160 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 290 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 75 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 205 militares.
Asimismo, las FFAA rusas asestaron golpes contra una empresa militar, instalaciones de energía e infraestructura de transporte utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, así como contra los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 149 zonas.
Las tropas rusas también neutralizaron 15 vehículos blindados, incluidos un VAB francés y un Bradley estadounidense, al igual que dos obuses АS-90 británicos.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó dos bombas guiadas y derribó 130 drones.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 108.406 drones, 645 sistemas de misiles antiaéreos, 27.057 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.638 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.498 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 51.456 vehículos militares especiales.
