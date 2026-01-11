https://noticiaslatam.lat/20260111/alistan-mas-de-1000-manifestaciones-contra-ice-tras-los-hechos-en-minneapolis-1170259291.html

Alistan más de 1.000 manifestaciones contra ICE tras los hechos en Minneapolis

Alistan más de 1.000 manifestaciones contra ICE tras los hechos en Minneapolis

11.01.2026

Según señala el diario The Guardian, los eventos se desarrollarán hasta este 11 de enero, desde Honolulu hasta Maine, con una concurrencia que se espera sea masiva. Organizaciones de peso como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Indivisible y la Red Nacional de Organización de Jornaleros son algunas de las que están coordinando estos esfuerzos. Los organizadores demandan que los políticos y funcionarios tomen medidas concretas para frenar el despliegue en sus ciudades de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés), argumentando que la presencia de estos no aporta seguridad, sino que incrementa la hostilidad y el riesgo de incidentes fatales para residentes y ciudadanos por igual.El detonante principal de la nueva ola de indignación por el accionar de ICE fue el asesinato el de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense residente de Minneapolis, a manos de un agente de ICE durante un operativo de control migratorio. El incidente fue capturado en video por miembros de la comunidad que intentaban interrumpir las operaciones de los más de 2.000 agentes federales recientemente desplegados en la ciudad, y las imágenes se volvieron virales rápidamente, encendiendo la mecha de la protesta social.Las autoridades gubernamentales argumentaron que el agente disparó para defenderse de la mujer, a quien acusaron de querer atropellarlo con su vehículo.La respuesta política en Minneapolis no se hizo esperar. El alcalde Jacob Frey exigió de manera tajante que los agentes de ICE abandonaran la ciudad inmediatamente. Al mismo tiempo, algunos sectores del Partido Demócrata han comenzado a presionar para retener el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como represalia por lo que dijeron había sido un claro uso excesivo de la fuerza.Miles de personas se congregaron en el lugar del tiroteo desde la misma noche del suceso, marcando el inicio de una movilización que se extendió por todo el país y a través de las redes sociales.

