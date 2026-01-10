https://noticiaslatam.lat/20260110/rotundo-fracaso-de-trump-en-subordinar-a-venezuela-1170254814.html
Rotundo fracaso de Trump en subordinar a Venezuela
Rotundo fracaso de Trump en subordinar a Venezuela
Sputnik Mundo
Romper con Moscú, Pekín y Teherán fue una de las principales exigencias de Washington a Caracas luego de agredir a la nación caribeña. En respuesta, tras... 10.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-10T15:00+0000
2026-01-10T15:00+0000
2026-01-10T15:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/0a/1170254634_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_aa102600fdab9661a8fe11a5a9fc3040.jpg
Y es que la República Bolivariana no se rinde, no se subordina y tiene dignidad histórica, manifestó su mandataria interina, mientras que los demás deseos abusivos de Donald Trump acaban teniendo el mismo encontronazo, constatan Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.El pódcast también resalta el caso de Nicaragua como una muestra de los beneficios de la soberanía ante el sometimiento a EEUU.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/0a/1170254634_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_5510d93700cabec8efbd60d933883b44.jpg
Rotundo fracaso de Trump en subordinar a Venezuela
Sputnik Mundo
Rotundo fracaso de Trump en subordinar a Venezuela
2026-01-10T15:00+0000
true
PT32M14S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
Rotundo fracaso de Trump en subordinar a Venezuela
Romper con Moscú, Pekín y Teherán fue una de las principales exigencias de Washington a Caracas luego de agredir a la nación caribeña. En respuesta, tras asumir como presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez sostuvo sus primeros saludos oficiales con los embajadores de China, Rusia e Irán.
Y es que la República Bolivariana no se rinde, no se subordina y tiene dignidad histórica, manifestó su mandataria interina, mientras que los demás deseos abusivos de Donald Trump acaban teniendo el mismo encontronazo, constatan Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.
El pódcast también resalta el caso de Nicaragua como una muestra de los beneficios de la soberanía ante el sometimiento a EEUU.