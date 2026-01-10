https://noticiaslatam.lat/20260110/rotundo-fracaso-de-trump-en-subordinar-a-venezuela-1170254814.html

Rotundo fracaso de Trump en subordinar a Venezuela

Romper con Moscú, Pekín y Teherán fue una de las principales exigencias de Washington a Caracas luego de agredir a la nación caribeña. En respuesta, tras... 10.01.2026, Sputnik Mundo

Y es que la República Bolivariana no se rinde, no se subordina y tiene dignidad histórica, manifestó su mandataria interina, mientras que los demás deseos abusivos de Donald Trump acaban teniendo el mismo encontronazo, constatan Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.El pódcast también resalta el caso de Nicaragua como una muestra de los beneficios de la soberanía ante el sometimiento a EEUU.

