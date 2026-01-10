La oposición en México evidenció un "alarmante entreguismo" tras la intervención en Venezuela, dice analista

En las primeras horas del 3 de enero, cuando los detalles del secuestro del presidente Maduro por parte de EEUU eran escasos, aunque la extracción ya había sido confirmada por el propio Donald Trump en su red Truth Social, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un comunicado condenando la intervención militar y calificándola como una violación flagrante al derecho internacional."México rechaza el uso de la fuerza; la soberanía de las naciones es innegociable y estas acciones vulneran la estabilidad de toda América Latina", afirmó tajante la mandataria.En los días siguientes, en sus conferencias matutinas, la mandataria invocó el Artículo 2 de la Carta de la ONU (que establece el principio de no injerencia en asuntos internos de Estados miembros) y declaró que América "no pertenece a ninguna potencia ni ninguna doctrina", una clara alusión a EEUU y la Doctrina Monroe, que Washington ha resucitado en meses recientes.Además, subrayó que, aunque México mantiene una "buena relación" de cooperación con EEUU, no aceptará la subordinación. Respecto al traslado de Maduro a territorio estadounidense, lo describió como una "detención ilegal" y que atenta contra la independencia política de los países.Sin embargo, pese a que otras fuerzas opositoras como Movimiento Ciudadano (terceros en las últimas elecciones generales) condenaron el accionar de EEUU, y la propia Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la alianza opositora en los comicios del 2024, tildó de "inaceptable" los hechos, los partidos políticos tradicionales exhibieron una contrastante actitud celebratoria sobre los sucesos ocurridos en Caracas durante el fin de semana.Un ejemplo fue Marko Cortés, senador del PAN, quien celebró la caída del Gobierno de Maduro describiéndola como una "oportunidad histórica". Aseguró que la intervención era un mensaje claro "contra el autoritarismo global", mensaje similar al del presidente del blanquiazul, Jorge Romero, quien aprovechó su comunicado oficial para criticar al secuestrado presidente venezolano.En tanto, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, adoptó una postura similar, calificando el suceso como un "punto de quiebre" en el continente. En sus redes sociales, lanzó una advertencia directa al Gobierno mexicano, diciendo que el secuestro de Maduro debía ser "una lección" para el oficialismo de que "tiempo al tiempo, van a caer".En un mismo tono, el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien ha manifestado su intención de contender por la presidencia en 2030, fue el más radical en su apoyo a la intervención. A través de su cuenta de X, el millonario expresó su alegría por el episodio, elogiando a EEUU y sugiriendo también que el secuestro de Maduro debía servir como una alerta para el oficialismo."Actitud sumisa"Para Harim Gutiérrez, historiador egresado de la UNAM y El Colegio de México, la reacción de la oposición mexicana representa una inquietante renuncia a los principios fundamentales de soberanía y un abrazo al intervencionismo extranjero que, señala, no tiene demasiados antecedentes en la historia del país latinoamericano.En ese sentido, Gutiérrez advierte que ambas formaciones omitieron cualquier mención a EEUU y su accionar en Venezuela en sus comunicados y posteriores intervenciones. El experto dice que si bien la presidenta Sheinbaum, por razones institucionales y pragmáticas (EEUU es el principal comprador de bienes mexicanos), debe ser prudente en sus declaraciones, la "actitud sumisa" de la oposición es preocupante."Juzgando por las reacciones del PRI y el PAN es que como si a Maduro se lo hubiese llevado el viento, no hay mención del rol de EEUU ni de la ilegalidad de lo que hicieron. No cuestionan ni los medios en que se dio ese secuestro, ni los motivos, ni sus posibles implicancias", apunta."Debería ser un momento para unirse"Por su parte, Adrián Palomino, internacionalista egresado de la Universidad de Lima y experto en México, califica en entrevista con este medio de "alarmante entreguismo" la actitud de la oposición, especialmente dado que la Casa Blanca sugirió que otros países de la región, incluyendo el propio México, podrían ser los próximos en sufrir ataques.Al celebrar el uso de la fuerza unilateral para deponer a un mandatario extranjero, la oposición no solo valida la violación de la soberanía venezolana, sino que establece un precedente peligroso que debilita la propia defensa de México ante posibles presiones externas de Washington, explicó a Sputnik el especialista."EEUU no puede determinar qué Gobierno es legítimo y cuál no, porque si todos los países comienzan a aplicar esa lógica, sería el comienzo de una escalada sin fin con consecuencias impredecibles. Además, ese ha sido históricamente el argumento para las intervenciones de Washington alrededor del mundo, y los resultados siempre han sido trágicos", concluyó.
En las primeras horas del 3 de enero, cuando los detalles del secuestro del presidente Maduro por parte de EEUU eran escasos, aunque la extracción ya había sido confirmada por el propio Donald Trump en su red Truth Social, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un comunicado condenando la intervención militar y calificándola como una violación flagrante al derecho internacional.
"México rechaza el uso de la fuerza; la soberanía de las naciones es innegociable y estas acciones vulneran la estabilidad de toda América Latina", afirmó tajante la mandataria.
En los días siguientes, en sus conferencias matutinas, la mandataria invocó el Artículo 2 de la Carta de la ONU (que establece el principio de no injerencia en asuntos internos de Estados miembros) y declaró que América "no pertenece a ninguna potencia ni ninguna doctrina", una clara alusión a EEUU y la Doctrina Monroe, que Washington ha resucitado en meses recientes.
Además, subrayó que, aunque México mantiene una "buena relación" de cooperación con EEUU, no aceptará la subordinación. Respecto al traslado de Maduro a territorio estadounidense, lo describió como una "detención ilegal" y que atenta contra la independencia política de los países.
Sin embargo, pese a que otras fuerzas opositoras como Movimiento Ciudadano (terceros en las últimas elecciones generales) condenaron el accionar de EEUU, y la propia Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la alianza opositora en los comicios del 2024, tildó de "inaceptable" los hechos, los partidos políticos tradicionales exhibieron una contrastante actitud celebratoria sobre los sucesos ocurridos en Caracas durante el fin de semana.
Un ejemplo fue Marko Cortés, senador del PAN, quien celebró la caída del Gobierno de Maduro describiéndola como una "oportunidad histórica". Aseguró que la intervención era un mensaje claro "contra el autoritarismo global", mensaje similar al del presidente del blanquiazul, Jorge Romero, quien aprovechó su comunicado oficial para criticar al secuestrado presidente venezolano.
En tanto, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, adoptó una postura similar, calificando el suceso como un "punto de quiebre" en el continente. En sus redes sociales, lanzó una advertencia directa al Gobierno mexicano, diciendo que el secuestro de Maduro debía ser "una lección" para el oficialismo de que "tiempo al tiempo, van a caer".
En un mismo tono, el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien ha manifestado su intención de contender por la presidencia en 2030, fue el más radical en su apoyo a la intervención. A través de su cuenta de X, el millonario expresó su alegría por el episodio, elogiando a EEUU y sugiriendo también que el secuestro de Maduro debía servir como una alerta para el oficialismo.
Para Harim Gutiérrez, historiador egresado de la UNAM y El Colegio de México, la reacción de la oposición mexicana representa una inquietante renuncia a los principios fundamentales de soberanía y un abrazo al intervencionismo extranjero que, señala, no tiene demasiados antecedentes en la historia del país latinoamericano.
"El caso del PAN tal vez sea el más curioso. Porque si bien es un partido que ha virado al neoliberalismo más alineado con Washington, originalmente Acción Nacional era un formación nacionalista e hispanista, que defendía los valores y el legado de España en México, y veía a EEUU con sospecha. Esa postura ha quedado muy en claro que ya no es prominente en el partido", añadió el analista internacional.
En ese sentido, Gutiérrez advierte que ambas formaciones omitieron cualquier mención a EEUU y su accionar en Venezuela en sus comunicados y posteriores intervenciones. El experto dice que si bien la presidenta Sheinbaum, por razones institucionales y pragmáticas (EEUU es el principal comprador de bienes mexicanos), debe ser prudente en sus declaraciones, la "actitud sumisa" de la oposición es preocupante.
"Juzgando por las reacciones del PRI y el PAN es que como si a Maduro se lo hubiese llevado el viento, no hay mención del rol de EEUU ni de la ilegalidad de lo que hicieron. No cuestionan ni los medios en que se dio ese secuestro, ni los motivos, ni sus posibles implicancias", apunta.
Por su parte, Adrián Palomino, internacionalista egresado de la Universidad de Lima y experto en México, califica en entrevista con este medio de "alarmante entreguismo" la actitud de la oposición, especialmente dado que la Casa Blanca sugirió que otros países de la región, incluyendo el propio México, podrían ser los próximos en sufrir ataques.
"La propia Sheinbaum dijo que era lamentablemente que aplaudieran la intervención extranjera y creo que tiene razón. Es una cuestión que va más allá del posible apoyo o no a Maduro, o de la simpatía que puedan tener por Morena estos políticos. Debería ser un momento para unirse en defensa de la soberanía territorial, que es un principio básico", aseguró.
Al celebrar el uso de la fuerza unilateral para deponer a un mandatario extranjero, la oposición no solo valida la violación de la soberanía venezolana, sino que establece un precedente peligroso que debilita la propia defensa de México ante posibles presiones externas de Washington, explicó a Sputnik el especialista.
"EEUU no puede determinar qué Gobierno es legítimo y cuál no, porque si todos los países comienzan a aplicar esa lógica, sería el comienzo de una escalada sin fin con consecuencias impredecibles. Además, ese ha sido históricamente el argumento para las intervenciones de Washington alrededor del mundo, y los resultados siempre han sido trágicos", concluyó.
