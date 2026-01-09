https://noticiaslatam.lat/20260109/venezuela-el-principio-del-fin-de-trump-1170228028.html

Venezuela: el principio del fin de Trump

Cada día que pasa tras la agresión militar estadounidense contra Venezuela, se vuelve más evidente el fracaso de Donald Trump contra la nación caribeña. 09.01.2026, Sputnik Mundo

El poder chavista exhibe una impresionante robustez y seguridad en sí mismo. La dignidad mostrada por Nicolás Maduro en su comparecencia ante un tribunal de Nueva York solo ha fortalecido la imagen del secuestrado presidente y ha deteriorado aún más la del inquilino de la Casa Blanca, mientras que los planes de Washington por controlar el petróleo venezolano también tropiezan con la realidad.Así lo señalan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos, donde también abordan el verdadero trasfondo de las masivas protestas en Irán, así como el estallido social en Bolivia.

