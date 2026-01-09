https://noticiaslatam.lat/20260109/unas-556000-personas-sin-electricidad-en-la-region-rusa-de-belgorod-tras-ataque-de-ucrania-1170220473.html

Unas 556.000 personas sin electricidad en la región rusa de Bélgorod tras ataque de Ucrania

Unas 556.000 personas sin electricidad en la región rusa de Bélgorod tras ataque de Ucrania

Sputnik Mundo

Un total de 556.000 personas se quedó sin electricidad y casi la misma cantidad, sin calefacción tras un ataque de militares ucranianos contra la provincia... 09.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-09T05:45+0000

2026-01-09T05:45+0000

2026-01-09T05:45+0000

defensa

bélgorod

ucrania

rusia

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

electricidad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/1e/1159404212_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_aac0c4aff623cc409f227cc08604c93d.jpg

Añadió que todos los equipos de emergencia están trabajando y pronto se evaluarán los plazos de restauración. Con anterioridad, el gobernador reportó que las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque con misiles contra la urbe, causando graves daños a una instalación de infraestructura.

https://noticiaslatam.lat/20260108/1170192749.html

bélgorod

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

bélgorod, ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, electricidad