Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260109/unas-556000-personas-sin-electricidad-en-la-region-rusa-de-belgorod-tras-ataque-de-ucrania-1170220473.html
Unas 556.000 personas sin electricidad en la región rusa de Bélgorod tras ataque de Ucrania
Unas 556.000 personas sin electricidad en la región rusa de Bélgorod tras ataque de Ucrania
Sputnik Mundo
Un total de 556.000 personas se quedó sin electricidad y casi la misma cantidad, sin calefacción tras un ataque de militares ucranianos contra la provincia... 09.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-09T05:45+0000
2026-01-09T05:45+0000
defensa
bélgorod
ucrania
rusia
🛡️ zonas de conflicto
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🌍 europa
electricidad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/1e/1159404212_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_aac0c4aff623cc409f227cc08604c93d.jpg
Añadió que todos los equipos de emergencia están trabajando y pronto se evaluarán los plazos de restauración. Con anterioridad, el gobernador reportó que las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque con misiles contra la urbe, causando graves daños a una instalación de infraestructura.
https://noticiaslatam.lat/20260108/1170192749.html
bélgorod
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/1e/1159404212_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_93c6179d4319b2fda4c813aee65ef1c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bélgorod, ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, electricidad
bélgorod, ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, electricidad

Unas 556.000 personas sin electricidad en la región rusa de Bélgorod tras ataque de Ucrania

05:45 GMT 09.01.2026
© Sputnik / Valery Melnikov / Acceder al contenido multimediaUn hombre repara un tendido eléctrico en la localidad de Donetski, en la república popular de Lugansk
Un hombre repara un tendido eléctrico en la localidad de Donetski, en la república popular de Lugansk - Sputnik Mundo, 1920, 09.01.2026
© Sputnik / Valery Melnikov
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Un total de 556.000 personas se quedó sin electricidad y casi la misma cantidad, sin calefacción tras un ataque de militares ucranianos contra la provincia rusa de Bélgorod, denunció el gobernador de ese territorio, Viacheslav Gladkov.
"Como resultado del ataque nocturno del enemigo contra la infraestructura de ingeniería de la región de Bélgorod, para las 06:00 [GMT+3] 556.000 personas en seis municipios se quedaron sin electricidad. Casi la misma cantidad se encuentra sin calefacción. Casi 200.000 carecen de agua y saneamiento", publicó Gladkov en su canal en Telegram.
Añadió que todos los equipos de emergencia están trabajando y pronto se evaluarán los plazos de restauración.
Con anterioridad, el gobernador reportó que las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque con misiles contra la urbe, causando graves daños a una instalación de infraestructura.
Rusia advierte que bases occidentales en Ucrania serán calificadas de una intervención extranjera - Sputnik Mundo, 1920, 08.01.2026
Defensa
Rusia advierte que bases occidentales en Ucrania serán calificadas de una "intervención extranjera"
ayer, 11:32 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала