Unas 556.000 personas sin electricidad en la región rusa de Bélgorod tras ataque de Ucrania
Sputnik Mundo
09.01.2026
Añadió que todos los equipos de emergencia están trabajando y pronto se evaluarán los plazos de restauración. Con anterioridad, el gobernador reportó que las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque con misiles contra la urbe, causando graves daños a una instalación de infraestructura.
Un total de 556.000 personas se quedó sin electricidad y casi la misma cantidad, sin calefacción tras un ataque de militares ucranianos contra la provincia rusa de Bélgorod, denunció el gobernador de ese territorio, Viacheslav Gladkov.
"Como resultado del ataque nocturno del enemigo contra la infraestructura de ingeniería de la región de Bélgorod, para las 06:00 [GMT+3] 556.000 personas en seis municipios se quedaron sin electricidad. Casi la misma cantidad se encuentra sin calefacción. Casi 200.000 carecen de agua y saneamiento", publicó Gladkov en su canal en Telegram.
Añadió que todos los equipos de emergencia están trabajando y pronto se evaluarán los plazos de restauración.
Con anterioridad, el gobernador reportó que las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque con misiles contra la urbe, causando graves daños a una instalación de infraestructura.